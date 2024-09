Calcio Serie B – Mantova, ripartenza amara: il Bari vince 2-0

BARI Il Mantova si ferma a Bari. Allo stadio San Nicola arriva la seconda sconfitta in campionato per i biancorossi, che soccombono all’inglese contro i pugliesi padroni di casa. Partita senza nerbo, quella dei virgiliani, trafitti due volte da altrettanti calci d’angolo. Al 31′ è Lella di testa a beffare Festa, all’89’ il raddoppio in girata di Mantovani. Poco prima era stato espulso Trimboli per un fallo sulla trequarti. Sconfitta meritata. Il Mantova tornerà in campo domenica prossima alle ore 15 in casa contro il Cittadella.

La cronaca

Buon pomeriggio dallo stadio San Nicola. Il campionato di Serie B ricomincia dopo la sosta e affida al Mantova la lunga trasferta in terra pugliese contro i Galletti allenati da Moreno Longo. Il Bari ha iniziato male la stagione: solo 2 punti nelle prime 4 giornate contro i 7 dei ragazzi di Davide Possanzini. Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale. Restate connessi!

BARI-MANTOVA 2-0

BARI (3-5-2): Radunovic; Pucino, Vicari (52′ Obaretin), Mantovani; Oliveri, Lella (76′ Coli Saco), Benali, Maita, Dorval (67′ Favasuli); Falletti (67′ Sgarbi), Lasagna (52′ Novakovich). A disp.: Pissardo, Matino, Bellomo, Manzari, Tripaldelli, Favilli, De Lucci. All. Longo.

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Radaelli (79′ Debenedetti), Brignani, Solini, Bani; Trimboli, Artiloli; Galuppini (72′ Bragantini), Aramu (73′ Ruocco), Fiori (73′ Wieser); Mensah (59′ Mancuso). A disp.: Sonzogni, Botti, De Maio, Panizzi, Maggioni, Cella, Fedel, Muroni. All. Possanzini.

ARBITRO: Ivano Pezzuto di Lecce (assistenti: Bahri di Sassuolo e Ricciardi di Ancona; addetto al Var: Camplone di Pescara).

RETI: 31′ Lella, 89′ Mantovani.

NOTE: Espulso: Trimboli per fallo da dietro commesso ai danni di Benali.Ammoniti: Lella, Pucino, Vicari, Galuppini, Solini. Calci d’angolo: 6-5. Recupero: 4′ + 9′.

Secondo tempo

99′ Finisce qui.

96′ Il Mantova ha tirato i remi in barca. Si attende solo il fischio finale dell’arbitro.

90′ Saranno 9′ i minuti di recupero.

89′ Raddoppio del Bari con Mantovani che gira in rete il calcio d’angolo battuto da un compagno.

85′ Dopo tre minuti di controllo Pezzuto decide di confermare l’espulsione. Mantova in 10.

82′ Il giocatore non è ancora uscito dal campo: c’è il controllo del Var. Pezzuto chiamato al check.

81′ Partita che prende una brutta piega per il Mantova: espulso Trimboli per un fallo da dietro ai danni di Benali.

79′ Ultimo slot usato da Possanzini: dentro anche Debenedetti per Radaelli.

75′ Occasione per il Bari, ma la conclusione esce fuori misura.

73′ Tre cambi per Possanzini che getta in mischia Bragantini, Wieser e Ruocco. Fuori Galuppini, un fischiatissimo Aramu e Fiori.

71′ Gara che si accende, Mantova alla ricerca del pari.

69′ Punizione per il Mantova, ma dagli sviluppi nulla da segnalare.

67′ Riprende il gioco.

66′ Gioco fermo: un giocatore del Bari rimane a terra.

59′ Esce Mensah ed entra Mancuso.

57′ Mantova momentaneamente in 10: Mensah non ce la fa ed è costretto a dare forfait.

55′ Occasionissima per il Mantova con Galuppini che mette in moto Mensah, ma l’attaccante incrocia troppo il tiro.

48′ Subito Bari in avanti con la conclusione di Lasagna che termina lontana dallo specchio della porta.

46′ Inizia la ripresa. Nessun cambio per entrambe le formazioni.

Primo Tempo

50′ Finisce qui il primo tempo. A tra poco per la ripresa.

49′ Conclusione di Fiori a giro deviata in angolo.

45′ Saranno 4′ i minuti di recupero.

40′ Il Mantova prova una timida reazione, ma non riesce a penetrare in area pugliese.

31′ La sblocca il Bari: Lella buca Festa di testa in mischia da calcio d’angolo.

30′ Primo ammonito della gara: è Lella del Bari.

28′ Partita a scacchi. Bari più propositivo e Mantova bada a contenere.

21′ Momento favorevole per il Bari: uno scatenato Lasagna vince il duello con Radaelli, mette al centro per Lella che manca completamente l’impatto con la sfera.

19′ Pressing del Bari e recupero palla: la sfera finisce a Lasagna che invece di servire il compagno calcia e sciupa una grossa occasione.

13′ Decisione sospesa in attesa del responso del Var. Pezzuto richiamato a vedere l’azione incriminata e annulla il rigore concesso.

13′ Calcio di rigore per il Bari per un tocco di mani in area.

12′ Partita equilibrata che vive di fiammate, ma senza grandi occasioni pericolose.

6′ Bani lancia in profondità Fiori che la passa ad Aramu. Il fantasista tenta la conclusione, ma finisce fuori misura.

2′ Subito Bari in avanti con Lasagna che la filtra per Falletti, ma la conclusione finisce fuori.

1′ Calcio d’inizio battuto dal Mantova. Bari in divisa grigia, mentre i virgiliani sono in campo con la terza maglia: gialla con le spalle verdi.

Pre-gara

Per quanto riguarda invece le presenze totali, sono all’incirca 15000 i tifosi del San Nicola.

Di fronte alla postazione dei giornalisti c’è la tribuna dedicata ai tifosi del Mantova. 230 i supporter virgiliani giunti a Bari per supportare i propri beniamini.

Le squadre fanno il loro rientro negli spogliatoi per preparare le ultime tattiche. Nel mentre parte l’applauso per Gaetano Salvemini, tecnico del Bari scomparso settimana scorsa.

Rispetto alla gara con la Salernitana, mister Possanzini ne cambia tre: Solini per l’infortunato Redolfi, Artioli per l’influenzato Burrai e Fiori per l’assistman Ruocco.

Terreno in buone condizioni e temperatura dell’aria sui 20 gradi.

Buongiorno dallo stadio San Nicola di Bari. Le squadre stanno facendo riscaldamento in campo.