Camera Penale di Mantova: l’assemblea conferma il direttivo in carica per il secondo biennio di mandato

MANTOVA Nel corso dell’assemblea tenutasi nella giornata di ieri in tribunale a Mantova la Camera penale Mario Truzzi di Mantova ha confermato il consiglio direttivo in carica per il secondo biennio di mandato. stato quindi confermato il consiglio di presidenza formato dal presidente Sebastiano Tosoni, Marina Alberti, segretario, Cecilia Ruggerini, tesoriere. Confermati anche i consiglieri Andrea Vareschi, Mara Rigoni, Silvia Salvato, Andrea Pongiluppi, Elena Orsatti, Giovanni Gasparini ed il membro di collegamento con la camera penale della Lombardia orientale Viviana Torreggiani. Venerdì 20 settembre prossimo sono attesi a Mantova il presidente nazionale dell’unione delle camere penali italiane Francesco Petrelli ed il segretario Rinaldo Romanelli, i quali parteciperanno all’assemblea della camera penale della Lombardia orientale che si terrà al Tesoro Resort di Rivalta sul Mincio.