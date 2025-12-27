Calcio Serie B: Il Mantova strappa un punto prezioso a Carrara e torna a muovere la classifica

CARRARA Il Mantova torna a casa dalla trasferta di Carrara con un punto prezioso. Dopo quattro sconfitte di fila i biancorossi tornano a muovere la classifica grazie allo 0-0 del “Dei Marmi”. Gara equilibrata e ricca di capovolgimenti di fronte, ma ad avere le occasioni più ghiotte è stato il Mantova. Biancorossi però salvati da un super Festa, il migliore in campo dei suoi. Adesso la sosta, Mantova che tornerà in campo domenica 11 gennaio al Martelli (ore 15) contro il Palermo.

Buon pomeriggio dallo stadio Dei Marmi di Carrara. Ultimo impegno del Mantova nel 2025. Dopo quattro sconfitte di fila, i biancorossi sono chiamati a fare risultato sul terreno in sintetico della Carrarese che in classifica conta 5 punti in più dell’Acm. I toscani di mister Calabro sono privi dello squalificato Schiavi, capocannoniere della squadra. Sul fronte virgiliano, il tecnico Modesto deve rinunciare allo squalificato Trimboli e agli infortunati Caprini, Bonfanti e Mantovani. Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale.

CARRARESE-MANTOVA 0-0

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Calabrese (61′ Bouah), Illanes, Oliana; Zanon, Zuelli (79′ Rubino), Hasa, Cicconi (79′ Belloni); Sekulov (61′ Finotto), Distefano (67′ Melegoni); Abiuso. A disp. Fiorillo, Imperiale, Ruggeri, Parlanti, Bozhanaj, Arena. All.: Calabro.

MANTOVA (3-4-2-1): Festa; Maggioni, Cella, Castellini; Radaelli, Paoletti, Wieser (86′ Fedel), Fiori (58′ Bani); Falletti (58′ Artioli), Ruocco (86′ Marras); Mancuso (57′ Mensah). A disp. Andrenacci, Botti, Mullen, Pittino, Baraldi, Bellini, Marai, Bragantini. All.: Modesto.

ARBITRO: Matteo Marcenaro di Genova (assistenti: Garzelli di Livorno e Grasso di Ariano Irpino; addetto al Var: Monaldi di Macerata).

NOTE: Ammoniti: Castellini, Abiuso, Calabrese, Radaelli. Calci d’angolo: 7-4. Recupero: 1′ + 4′.

Secondo tempo

95′ Finisce qui.

94′ Entrata scomposta di Radaelli che si becca il giallo. Il difensore salterà la sfida dell’11 gennaio contro il Palermo al Martelli.

90′ Ultimi 4′ di recupero.

89′ Paratona di Festa sulla botta a colpo sicuro di Bouah. L’estremo difensore è il migliore biancorosso in campo.

86′ Ultimi due slot usati da Modesto che inserisce anche Fedel e Marras al posto di Wieser e Ruocco.

83′ Il Mantova spinge alla ricerca del gol vittoria e conquista un calcio d’angolo. Sugli sviluppi spizzata di testa di Cella a lato.

76′ Corner dei padroni di casa e spizzata alta di Finotto. Si salva ancora un volta l’Acm.

75′ Dopo check del Var si torna a giocare con il calcio d’angolo in favore del Mantova. Sugli sviluppi contropiede apuano smorzato dalla difesa virgiliana.

73′ Il Mantova recrimina per un possibile rigore: traversone di Mensah e palla contesta tra Ruocco e un difensore avversario. Ad avere la peggio è l’attaccante biancorosso che finisce a terra.

72′ I cambi di mister Modesto sembrano funzionare: la Carrarese è schiacciata nella metà campo.

62′ Lampo del Mantova: Radaelli recupera palla e parte in contropiede, scambia con Ruocco e calcia dal limite. Palla di poco sopra la traversa.

58′ Triplo cambio per Modesto: dentro Mensah, Artioli e Bani al posto di Mancuso, Falletti e Fiori. Forze fresche vista la sofferenza degli ultimi minuti.

55′ Miracolo di Festa sul tap-in ravvicinato di Illanes. Ancora una volta la retroguardia biancorossa scampa il pericolo.

52′ Mantova in sofferenza, Carrarese padrona del campo.

49′ Traversone dalla destra di Zanon per la capocciata di Distefano che termina incredibilmente fuori. Il Mantova si salva!.

47′ Carrarese subito in avanti con Cicconi, palla deviata da Maggioni in angolo. Sugli sviluppi sfera allontanata da Festa e compagni.

46′ Inizia la ripresa con gli stessi 22 in campo.

Primo tempo

46′ Finisce qui il primo tempo. A tra poco per la ripresa.

45′ Un minuto di recupero concesso dall’arbitro.

41′ Altra chance sprecata per il Mantova, sempre da Mancuso. L’attaccante ci prova a giro dal limite sfiorando l’incrocio.

38′ Occasionissima per il Mantova!!!!!! Radaelli riceve palla sulla destra, mette in mezzo per il solo Mancuso che a porta vuota calcia alle stelle divorandosi il possibile vantaggio.

34′ Ammonito anche Abiuso della Carrarese.

33′ Punizione apuana e colpo di testa alto di Distefano, si salva ancora l’Acm.

31′ Carrarese pericolosa: palla spiovente dalla destra arpionata da Distefano che calcia alto da due passi.

27′ Ancora Carrarese in avanti con la conclusione sbilenca di Hasa. Il Mantova non riesce a reagire.

26′ Partita blanda e dai ritmi bassi. Ci provano i padroni di casa dalla bandierina. Palla allontanata dalla difesa virgiliana.

24′ Ribaltamento di fronte: palla a Paoletti che dal limite spara alle stelle.

22′ Palla velenosa persa da Paoletti a centrocampo; riparte la Carrarese in contropiede con Abiuso che defilato calcia oltre la linea di fondo. Occasionissima per i padroni di casa.

19′ Secondo corner in favore del Mantova.

17′ Ora è la Carrarese a spingere. La difesa dell’Acm argina l’attacco gialloazzurro.

15′ Punizione Carrarese e palla che finisce sui piedi di Sekulov. L’attaccante si coordina e calcia, ma la difesa biancorossa disturba l’azione. Palla sopra la traversa.

12′ Primo tiro nello specchio della porta per il Mantova: Fiori riceve palla, si accentra e calcia a giro. Conclusione centrale e palla che diventa facile preda di Bleve.

11′ Dopo un avvio sprint del Mantova, inizia la fase di studio da parte di entrambe le squadre.

6′ Primo ammonito della gara: si tratta del biancorosso Castellini.

5′ Buon avvio per l’Acm che controlla il gioco e spinge alla ricerca del vantaggio.

3′ Primo corner della partita in favore del Mantova. Sugli sviluppi palla allontanata dalla retroguardia apuana.

1′ Calcio d’inizio battuto dal Mantova.

Pre-gara

Carrarese che attaccherà da destra a sinistra. Mantova da sinistra a destra.

Carrarese e Mantova fanno il loro ingresso in campo. Apuani in divisa gialloblu, Acm in completo rosso con banda centrale bianca.

Carrarese e Mantova rientrano negli spogliatoi per sistemare gli ultimi dettagli. Pochi minuti ancora prima del fischio d’inizio.

In panchina mister Modesto ha convocato tre giovani della Primavera: Baraldi, Bellini e Marai rispettivamente centrocampista, attaccante e difensore.

Mister Modesto ritrova Radaelli in difesa con Paoletti che sostituisce lo squalificato Trimboli a centrocampo. In attacco alle spalle di Mancuso la coppia Falletti-Ruocco.

Buongiorno dallo Stadio dei Marmi. Carrarese e Mantova sono in campo per il riscaldamento.