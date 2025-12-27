Rugby Serie C – Mantova, stop a Bergamo ma il bilancio è positivo. Corso: “Ora ricarichiamo le pile”

Mantova Si è chiuso con una sconfitta sul campo della capolista il 2025 del Mantova Rugby, battuto 38-12 dal Bergamo allo stadio Sghirlanzoni. Un risultato severo, che però non racconta fino in fondo la prestazione e soprattutto il percorso dei biancorossi, capaci nella prima parte di stagione di confermarsi tra le squadre di vertice del girone. In un contesto difficile, contro una formazione solida, organizzata e cinica, il Mantova ha provato a giocarsi lo scontro diretto, pagando però a caro prezzo alcune disattenzioni e momenti di confusione. Bergamo ha saputo colpire con grande concretezza, sfruttando al meglio le occasioni create, mentre i biancorossi non sono riusciti a trovare continuità nel proprio gioco. Lucida e diretta l’analisi di coach Enrico Corso nel post partita: «Abbiamo fatto molta confusione e loro, che sono una buona squadra, hanno sfruttato bene le occasioni create. Sono un team quadrato, sempre sul pezzo, mentre noi ci siamo demoralizzati e siamo andati in confusione. Abbiamo giocato poco di squadra, basandoci troppo sulle individualità. Restiamo comunque con un pensiero positivo: ora ricaricheremo le pile e soprattutto le energie mentali».

Parole che evidenziano i limiti emersi a Bergamo, ma anche la volontà di ripartire senza perdere fiducia. La sconfitta, infatti, non cancella quanto di buono costruito dal Mantova Rugby in questi mesi: i biancorossi chiudono l’anno solare nelle zone alte della classifica, confermandosi tra le realtà più competitive del campionato e mostrando solidità, crescita e identità. Dopo la pausa, due impegni casalinghi attendono i virgiliani al Parco del Mincio: sabato 11 gennaio alle 14.30 contro Milano Rugby Sud e sabato 18, sempre alle 14.30, contro il Velate. Due occasioni preziose per ripartire, ritrovare continuità e aprire il nuovo anno spinti dal calore del pubblico biancorosso.