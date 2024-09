Calcio Serie B – Due km di fibra ottica e 50 telecamere: il restyling tecnologico del Martelli

MANTOVA Dietro gli ingenti lavori di adeguamento dello stadio Martelli c’è anche Mynet, l’azienda mantovana di telecomunicazioni specializzata in fibra ottica, anche Top Sponsor dell’Acm. Una partnership che si è rinsaldata, come si è evinto dalla conferenza stampa convocata ieri mattina al Martelli. Per il Mantova era presente il dg Alessandro Raffa; per Mynet il dg Giovanni Zorzoni, il responsabile progetti speciali Michele Lucchini e il responsabile progetti di videosorveglianza Davide Zavanella. Il team di lavoro era composto da 15 tecnici; l’intervento ha richiesto tre settimane di progettazione e due mesi di lavoro allo stadio su: videosorveglianza (ben 50 telecamere in risoluzione a 4K), wi-fi, connettività e gestione da remoto dei nuovi sistemi di illuminazione e di irrigazione. Sono stati realizzati due anelli in fibra ottica per complessivi 2 km di cavi di rete. «Per la tecnologia impiegata in questo progetto – ha riassunto Zorzoni – possiamo parlare di uno stadio da Serie A».