Calcio Prima Categoria – Il nuovo Suzzara in passerella allo stadio Allodi

SUZZARA Passerella per il Suzzara, che ieri è stato presentato ufficialmente agli sportivi locali allo stadio Italo Allodi. Clima di grande festa nella Città del Premio, dopo un’estate a dir poco tribolata, alimentato anche dalla bella, e per certi versi inattesa, vittoria ottenuta domenica nel primo match di campionato sul campo della Serenissima. Il presidente Antenore Pigozzi ha chiamato in mezzo al campo, uno ad uno, giocatori e componenti lo staff tecnico della prima squadra, e ha poi ringraziato i tifosi bianconeri presenti in buon numero domenica a Roncoferraro.