Calcio Serie B – Il Mantova fa bella figura nel test col Genoa: finisce 2-3

Moena (Tn) Un buon Mantova tiene testa al Genoa e cede solo nel finale (3-2), come un anno fa. Contro un avversario di Serie A, i biancorossi mostrano personalità e buon gioco, restando in partita fino all’ultimo. Vantaggio firmato da Radaelli al 33’ su assist di Bragantini. Nella ripresa Marcandalli e Venturino ribaltano il punteggio, Galuppini pareggia su rigore all’82’, ma Thorsby firma il definitivo 3-2 all’84’. Domani si torna in campo contro l’Arezzo a Mezzana.

IL TABELLINO: MANTOVA-GENOA 2-3

RETI 33’ Radaelli (M), 54’ Marcandalli (G), 60’ Venturino (G), 82’ rig. Galuppini (M), 84’ Thorsby (G).

MANTOVA: Festa; Radaelli (60’ Fedel), Maggioni (60’ Pittino), Cella (60’ Redolfi), Bani (60’ Castellini); Trimboli (60’ Paoletti), Majer (60’ Burrai); Bragantini (60’ Galuppini), Falletti (60’ Marras), Ruocco (60’ Fiori); Mancuso (60’ Mensah). All.: Possanzini.

GENOA: Leali (60’ Sommariva); Sabelli (68’ Norton Cuffy), Marcandalli (60’ Vogliacco), Otoa (60’ De Winter), Fini (46’ Martin); Frendrup (60’ Bohinen), Masini (60’ Thorsby); Venturino (60’ Ekuban), Stanciu (60’ Malinowski), Ekhator (60’ Gronbaek); Vitinha (60’ Debenedetti). All.: Vieira.

ARBITRO: Luca Zufferli di Udine (assistenti: Cavallina e Santarossa).