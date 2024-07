Calcio Serie B – Il Mantova fa gruppo a tavola e si riprende Bragantini

SAN LORENZO DORSINO (Tn) Mentre la squadra si prepara all’amichevole di domani col Genoa e tiene alto il morale con una bella grigliata in compagnia, la notizia del giorno in casa Mantova è il ritorno di Davide Bragantini. Proprio così: dopo giorni di stallo che avevano fatto pensare al peggio, il ds del Verona Sean Sogliano ha finalmente incontrato Christian Botturi per discutere del futuro dell’attaccante classe 2003. L’accordo è stato raggiunto: Bragantini, che in questi giorni si sta allenando col Verona a Folgaria, tornerà quindi presto a vestire la maglia del Mantova. E stavolta a titolo definitivo. Un bel colpo per Davide Possanzini, che ha sempre nutrito grossa stima per il calciatore (l’anno scorso autore di 6 gol). Bragantini potrebbe raggiungre il ritiro di San Lorenzo già oggi. Per quanto riguarda il mercato in uscita, Monachello si è preso un paio di giorni per valutare l’offerta biennale dell’Alcione. Su Bombagi, che aveva rifiutato il Siracusa, è piombata la Lucchese.

Nel frattempo, la squadra sta preparando l’amichevole di domani a Moena contro il Genoa (ore 17, biglietti su Vivaticket). Ieri lavoro al mattino incentrato sulla forza, poi tutti a tavola per la grigliata. In serata Possanzini ha incontrato una ventina di allenatori trentini per un confronto su schemi, moduli e quant’altro. Oggi è previsto un allenamento al mattino.

Infine, gli abbonamenti. Il totale è salito a 4.563. Ciò significa quasi 300 tessere in più rispetto a lunedì. Considerando che ieri il Mantova Point è rimasto chiuso a causa dei lavori al Martelli (riapre oggi alle 9.30), e che gli abbonamenti potevano essere acquistati solo al Gimme Five o su Ticketone, è senza dubbio una bella cifra.