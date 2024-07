Calcio serie B – L’abbraccio di Dorsino ai ragazzi di Possanzini

Dorsino (Tn) La comunità di Dorsino continua a manifestare grande simpatia nei confronti del Mantova. Già lo si era constatato all’arrivo della squadra, lo scorso 12 luglio, quando i giocatori e lo staff tecnico con in testa mister Davide Possanzini vennero accolti da decine di bambini festosi a caccia di autografi e selfie. La passerella di ieri in piazza non è stata da meno. Anche questo evento, organizzato dalla Pro Loco di Dorsino, ha visto la partecipazione di numerosi bambini e ragazzi del posto, oltre che di tanti tifosi giunti da Mantova per l’occasione. Più che di una vera e propria presentazione della squadra, si è trattato di una sorta di saluto da parte della comunità di Dorsino alla truppa biancorossa. Il dt Christian Botturi ha consegnato una maglia del Mantova al sindaco Ilaria Rigotti. Sono intervenuti anche Possanzini, il capitano Salvatore Burrai e Marco Festa. I ragazzi di Dorsino hanno poi letto una lettera dedicata al Mantova, con l’augurio di una stagione ricca di successi e soddisfazioni.

I biancorossi sono giunti a metà del soggiorno trentino. Quella che comincia oggi è la seconda e ultima settimana di permanenza. Gli allenamenti riprenderanno stamattina al campo Promeghin, che nei giorni scorsi è stato meta di pellegrinaggio di tanti tifosi biancorossi. Persino più di quanto fosse lecito attendersi. Chi in auto da Mantova e chi in bicicletta dalle località vicine, in molti si sono presentati a San Lorenzo per salutare i giocatori biancorossi e posare con loro per una foto ricordo.