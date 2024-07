Gara di aratura, vittorie “made in Marcaria”

QUINGENTOLE Due habitué del gradino più alto del podio si portano a casa l’edizione 2024 della gara di aratura con trattori d’epoca in programma anche quest’anno a Quingentole: nella categoria degli aratri a carrello il titolo è andato a uno dei veterani, Remo Sarzi Amadé, mentre negli aratri a sollevamento la vittoria è stata di David Saccoman, più giovane ma anch’egli, come Sarzi Amadé, vittorioso più volte a Quingentole. Una vittoria che, quest’anno, oltre che tutta mantovana, si può definire “made in Marcaria” visto che entrambi i vincitori provengono da quello stesso comune: Sarzi Amadé dalla frazione di Cesole, Saccoman da quella di Gabbiana.

Ma, al di là di tutto e dei risultati più squisitamente “sportivi ”, quella di ieri –per la soddisfazione del presidente Fabio Michelini e di tutti i componenti del Gadelp – è stata soprattutto una bella festa e un momento di condivisione per i tanti appassionati di trattori d’epoca che vivono nella nostra provincia e non solo. Una gara che, quindi, ha anche il compito importantissimo di salvaguardare e raccontare un pezzo della nostra cultura contadina.