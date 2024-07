Sabbioneta – Malore sul lavoro: operaio muore alla Panguaneta

Sabbioneta Tragedia alla Panguaneta dove ieri notte un operaio è stata colpito da un malore fatale: inutile la disperata corsa verso l’ospedale, in elisoccorso. Per l’uomo, un 58enne di origini indiane residente a Viadana, non c’è stato nulla da fare.

Ancora una morte sul lavoro: questa volta, però non per un incidente ma per cause naturali. La tragedia si è consumata pochi minuti prima dell’una dei ieri quando uno degli operai dell’azienda Panguaneta si è sentito improvvisamente male.

Un malore, parrebbe, di natura cardiaca che ha visto l’operaio 58enne accasciarsi a terra senza più, purtroppo, rialzarsi.

Immediata la chiamata al 118 che in breve tempo inviava a Sabbioneta un’ambulanza ed un elisoccorso nel disperato tentativo di salvare la vita all’operaio. A nulla sono, però purtroppo serviti i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118. L’uomo si è, infatti, spento ìn seguito al violento attacco cardiaco ed a nulla è servito anche l’intervento dell’elisoccorso.

L’uomo, come detto, era di origini indiane ma risiedeva a Viadana. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati dai colleghi di lavoro e dalla comunità indiana locale per la perdita del 58enne.