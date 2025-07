Calcio Serie B – Mantova, abbonamenti senza freni: già abbattuto il muro dei 1.000

MANTOVA Se il primo giorno gli abbonamenti avevano fatto boom, ieri hanno fatto… boom boom. Dopo il dato più che lusinghiero di lunedì (495 tessere vendute solo al Mantova Point, più quelle sottoscritte sul web), ecco il primo obiettivo centrato già nella seconda giornata di sottoscrizioni: l’abbattimento di quota 1.000. Per la precisione, sono 1.185 le tessere acquistate finora, anche in questo caso un dato incompleto perchè vanno aggiunte quelle sottoscritte sul sito e nei punti vendita Ticketone. Anche ieri, come lunedì, lunghe file al rinnovato Mantova Point dove molti si sono trattenuti, attirati dal nuovo merchandising Adidas.

Insomma un successo clamoroso, di gran lunga superiore all’anno scorso quando il Mantova si riaffacciava dopo tanto tempo alla Serie B e l’entusiasmo certo non mancava. Ma evidentemente le aspettative per la stagione 2025-26 sono superiori, anche nelle speranze della tifoseria. Qualche segnale l’abbiamo già avuto: dai 300 presenti ai primi allenamenti al Sinergy ai 600 che sono saliti a Mezzana per l’amichevole col Castiglione. Sono numeri che parlano da soli e portano a prevedere il superamento della quota abbonati dello scorso anno: 5.619. E allora chissà che non si riesca a superare anche il famoso record della stagione 2007-08, in piena era Lori, quando gli abbonamenti sottoscritti furono 6.210.

Per fare un raffronto con le altre società di Serie B (fonte pianetaserieb.it, dati aggiornati a due giorni fa), al comando della classifica “degli abbonamenti” al momento c’è il Palermo con più di 11mila tessere, seguito da Avellino e Cesena vicine alle 7mila, Spezia con 5mila e Modena con più di 4mila.

Ricordiamo che queste prime due settimane sono riservate alle prelazioni, mentre la vendita libera scatterà lunedì 4 agosto. Il Mantova Point resta aperto fino a sabato dalle 9.30 alle 12.30, e dalle 16 alle 19 (domenica chiuso). Come detto, gli abbonamenti si possono rinnovare anche sul sito di Ticketone e nei punti vendita autorizzati.