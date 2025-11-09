Calcio Serie B – Mantova, Bani dopo l’1-0 al Padova: “Gran primo tempo ma serviva più qualità davanti”

MANTOVA Tra i migliori in campo Cristiano Bani, autore di una prova sostanziosa con il Padova. Ma prima di concentrarsi sulla sfida del Martelli, il difensore ha spiegato le vicende dell’ultimo periodo. «Sono stati giorni intensi. C’è stato un turbinio di emozioni, una cosa normale dopo due anni e mezzo che lavoravamo con il ds Botturi. Ha portato molti di noi qui a Mantova quando ancora eravamo acerbi. Adesso siamo giocatori che meritano la Serie B. Penso che tanti di noi debbano ringraziarlo, io in primis. Dopo il suo esonero ci siamo compattati, continuando a lavorare come sempre».

Tornando campo, contro i biancoscudati è arrivata la seconda vittoria di fila: «Abbiamo disputato un gran primo tempo. Purtroppo però dovevamo essere più pericolosi e avere più qualità negli ultimi metri. La traversa di Buonaiuto poteva penalizzarci, ma la fortuna ci ha assistiti. La vittoria è giusta, anche se dobbiamo migliorare sulla concretezza sottoporta».

«Il nostro gioco – conclude Bani – è dispendioso dal punto di vista mentale. Le vittorie danno fiducia, ma la nostra forza sta nel lavorare sempre al massimo durante la settimana. Abbiamo sempre spinto tanto, anche nei momenti difficili. Tutto torna prima o poi. L’abbraccio di Genova? Era un momento delicato, l’abbiamo fatto d’istinto. Seguiamo il mister, se siamo qui è anche merito suo».