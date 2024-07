Calcio Serie B – Mantova, contratto di 5 anni a Bragantini. E Botturi prepara l’affondo per Aramu

MANTOVA Il ritiro dolomitico del Mantova si sta chiudendo con un botto dietro l’altro. Oggi è il giorno dell’amichevole col Genoa, in programma a Moena con fischio d’inizio alle ore 17. Ma a tener banco sono le questioni di mercato. È ufficiale il ritorno di Davide Bragantini, uno dei grandi protagonisti della promozione in B. Dire “ritorno” però è riduttivo. Perchè, a differenza della scorsa stagione quando Bragantini vestì la maglia del Mantova in prestito dal Verona, ora il giocatore è a tutti gli effetti dell’Acm. Il dt biancorosso Christian Botturi puntava inizialmente ad un rinnovo del prestito, poi la trattativa ha preso un’altra piega, e col ds dell’Hellas Sean Sogliano si è cominciato a parlare di un trasferimento definitivo. Risultato: Bragantini si è legato al Mantova con un contratto quinquennale, dunque con scadenza al 30 giugno 2029. Nessuno nella rosa biancorossa arriva a tanto. Uno sforzo finanziario non da poco per il club di viale Te. L’ennesimo investimento su un giovane di prospettiva (Bragantini è un 2003), che nella scorsa stagione dimostrò un potenziale interessante: 29 presenze in campionato, 5 gol (più uno in Supercoppa) e 3 assist. Davide Possanzini ne ha spesso tessuto gli elogi, e sarà certamente felice di riaverlo a disposizione. Bragantini (che finora si è allenato col Verona a Folgaria) ha raggiunto ieri sera il ritiro di San Lorenzo Dorsino, e chissà che oggi non giochi uno spezzone dell’amichevole col Genoa.

Ma i botti di mercato non finiscono qui. Siamo infatti vicini a una svolta per Mattia Aramu, che fino a un mese fa rappresentava una sorta di sogno proibito per l’Acm. Aramu, classe 1995, è un centrocampista offensivo con una carriera di tutto rispetto: 33 presenze in Serie A col Venezia, oltre 200 in B. È di proprietà del Genoa, e forse l’amichevole di oggi servirà anche per superare gli ultimi ostacoli che si frappongono fra lui e il Mantova. Aramu, infatti, gode di parecchi estimatori (Frosinone e Spezia sono le ultime di una lunga serie), ma avrebbe espresso la volontà di trasferirsi all’Acm. Si tratta di trovare la quadra col Genoa, e non è certamente facile considerando il suo alto ingaggio. Botturi da mesi lavora sottotraccia, ora siamo alle battute finali. Aramu diventerebbe il giocatore del Mantova col curriculum più prestigioso, anche se va detto che è reduce da una stagione negativa al Bari. Staremo a vedere.

Qualche novità è attesa anche in uscita. Gaetano Monachello sta riflettendo sul biennale offertogli dall’Alcione; anche il Lumezzane si è rifatto sotto. Nel frattempo, la Lucchese segue con interesse Francesco Bombagi. Fra una trattativa e l’altra, c’è spazio anche per il calcio giocato. Il test odierno col Genoa dirà molto sulla condizione dei biancorossi. Possanzini per primo lo attende con curiosità.