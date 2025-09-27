Calcio Serie B – Disastro Mantova: 1-5 col Frosinone. Possanzini a rischio esonero

MANTOVA Sconfitta pesantissima del Mantova, che al Martelli crolla 5-1 per mano del Frosinone. Partita compromessa già nei primi 22 minuti, con i ciociari avanti di tre gol (Koutsoupias, Ghedjemis, Grosso). Il Frosinone cala il poker con Calò poco prima dell’intervallo. L’unico squillo biancorosso è di Fiori, ma il Frosinone segna ancora nel finale con Vergani. Il Mantova ha fallito ben due calci di rigore, con Mancuso sullo 0-1 e Bonfanti sull’1-5. Squadra fischiata, Possanzini a serio rischio esonero.

La gara

Buon pomeriggio dallo stadio Danilo Martelli. Dopo le sconfitte con Virtus Entella e Modena, il Mantova vuole riassaporare i tre punti. Ma la sfida si presenta complicata, perchè di fronte agli uomini di Possanzini (privo dell’infortunato Ruocco) c’è il Frosinone di mister Alvini, quarto in classifica e ancora imbattuto. Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale.

MANTOVA-FROSINONE 1-5

MANTOVA (4-3-3): Festa; Radaelli (70′ Maggioni), Cella, Mantovani, Castellini; Artioli, Fedel (62′ Paoletti), Trimboli (62′ Wieser); Bragantini, Mancuso (62′ Bonfanti), Fiori (76′ Marras). A disp.: Andrenacci, Mullen, Bani, Mensah, Caprini, Majer, Pittino. All.: Possanzini.

FROSINONE (4-3-3): Palmisani; A. Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia (46′ J. Oyono); Calò, Grosso (56′ Cichella), Koutsoupias (72′ Kone); Ghedjemis (72′ Vergani), Zilli (56′ Raimondo), Masciangelo. A disp.: Lolic, Pisseri, Cittadini, Gelli, Ndow, Ilianov, Dixon. All.: Alvini.

ARBITRO: Kevin Bonacina di Bergamo (assistenti: Cipressa di Lecce e Scarpa di Collegno; addetto al Var: Paterna di Teramo).

RETI: 8′ Koutsoupias, 16′ Ghedjemis, 22′ Grosso, 43′ Calò, 54′ Fiori, 88′ Vergani.

NOTE: Ammoniti: Bracaglia, Zilli, J. Oyono, Fiori, Paoletti. Calci d’angolo: 6-4. Recupero: 2′ + 4′. Spettatori: 7.119 (116 ospiti) per un incasso di 75.517,32 euro.

Secondo tempo

95′ Finisce qui.

91′ Pazzesco: il Mantova sbaglia anche questo rigore. Inguardabile la conclusione di Bonfanti.

90′ L’arbitro viene richiamato per l’ennesima volta dal Var. Rigore per il Mantova per un precedente fallo su Bonfanti.

90′ Quattro minuti di recupero.

88′ Il Var interviene un’altra volta e concede il gol a Vergani precedentemente annullato.

88′ Silenzio spettrale al Martelli. Si attende solo il triplice fischio finale.

86′ Annullato un altro gol al Frosinone, di Vergani

84′ Traversone di Castellini, incornata di Paoletti tutto solo. Debole.

82′ Altro misero errore dei biancorossi sottoporta. Stavolta a sbagliare è Bragantini che “telefona” a Palmisani.

77′ Il neoentrato Marras spreca subito una colossale occasione.

76′ Marras entra al posto di Fiori.

75′ Annullato per fuorigioco il quinto gol del Frosinone segnato da Monterisi.

72′ Paoletti tutto solo davanti a Palmisani manda sciaguratamente fuori. Il Mantova non ne azzecca una.

70′ Maggioni rileva Radaelli.

68′ Ci prova anche Bonfanti da fuori area ma il tiro è debole.

66′ Bolide di Fiori deviato da un difensore. Ancora corner, ma Wieser perde palla e l’occasione sfuma.

65′ Azione insistita del Mantova, conclusione di Radaelli e risposta di Palmisani che alza in corner.

62′ Primi tre cambi nel Mantova: Bonfanti, Paoletti e Wieser rilevano Mancuso, Fedel e Trimboli.

55′ Il gol di Fiori viene assegnato.

54′ Il Mantova accorcia con Fiori dopo un batti e ribatti in area. Tocco del numero 11 a due passi dalla porta sguarnita. Ma c’è un check al Var.

53′ Mancuso costringe Palmisani alla deviazione in corner.

50′ Intanto è stato rimosso lo striscione della curva Te e molti ultras se ne sono andati.

46′ Nessun cambio nell’intervallo per il Mantova. Cambia il Frosinone: fuori Bracaglia, dentro Jeremy Oyono.

Primo tempo

47′ Una selva di fischi accoglie il fischio dell’arbitro che manda le squadre negli spogliatoi.

45′ Due minuti di recupero.

45′ Ci prova Mancuso ma non inquadra lo specchio.

45′ Prestazione da incubo dei biancorossi.

43′ Quarto gol del Frosinone: Ghedjemis si beve Castellini sulla sinistra e mette in mezzo dove Calò insacca.

42′ Radaelli crossa sul portiere. Mantova rassegnato.

39′ Il Mantova si riaffaccia timidamente in avanti con un colpo di testa di Fiori che non centra lo specchio.

33′ Radaelli dai 25 metri, tiro potente ma centrale. Palmisani blocca.

32′ Festa manda in corner una conclusione di Masciangelo.

30′ Occasione per Ghedjemis. Ogni volta che il Frosinone arriva in area crea pericoli.

29′ Conclusione di Artioli dalla lunga distanza, rasoterra centrale e debole, nessun problema per Palmisani.

25′ Partita stranissima. Il Mantova non lesina impegno ma cade in errori grossolani e viene punito.

23′ “Tirate fuori i cog….”. Sale fortissimo l’urlo della curva Te.

22′ E c’è il terzo gol del Frosinone. Segna Grosso a porta vuota su assist di Koutsoupias.

21′ Mancuso manda in curva il rigore!!!! Incredibile.

20′ RIGORE PER IL MANTOVA: Bracaglia atterra Mancuso in area e viene pure ammonito.

17′ Ancora Ghedjemis costringe Festa all’intervento. Il Mantova concede troppo.

16′ Raddoppio del Frosinone. Errore di Radaelli, Ghedjemis si invola verso Festa e lo beffa con un diagonale.

15′ Occasione Mantova! Cross di Radaelli e Fiori in rovesciata sfiora la traversa.

9′ Clamoroso al Martelli. Il Var richiama l’arbitro e sancisce la regolarità dell’azione precedente: il Frosinone è in vantaggio.

8′ Traversone dalla bandierina, Festa esce male, la palla arriva a Koutsouopias che di testa mette in rete, ma l’arbitro ravvisa una spinta e annulla il gol. Pericolo scampato.

7′ Primo corner del match, in favore dei ciociari.

3′ Trimboli soffia palla a Calvani e si invola in superiorità numerica verso l’area ciociara, ma i difesnori ospiti recuperano e l’occasione sfuma. Partenza aggressiva del Mantova, mentre la Te canta a squarciagola.

Il Mantova attacca verso la Te.

Pre-gara

Mantova in maglia bianca con banda rossa, Frosinone in blu con scritte e numeri gialli. Il Mantova batte il calcio d’inizio. Si comincia.

L’ingresso in campo delle squadre viene preceduto da quello dei ragazzi diversamente abili, che si prendono gli applausi del Martelli.

Debutto in campionato per Artioli e Fedel.

Possanzini cambia modulo inserendo un centrocampista in più: Fedel. In attesa della riprova del campo, a una prima lettura delle formazioni sembra che il tecnico biancorosso abbia optato per un 4-3-3 (come nella stagione in C) con il trio d’attacco Bragantini-Mancuso-Fiori.

Squadre in campo per il riscaldamento.