Ciclismo – Domani i Giovanissimi in gara a Cavriana

Mantova Con il Gp Città di Bozzolo si apre oggi l’ultimo fine settimana agonistico di settembre per il ciclismo mantovano. Juniores a parte, oggi in sella per partecipare alla competizione in programma a Castel San Pietro (Bo) vi saranno gli U23 ed elite Damiano Lavelli, Stefano Leali e Andrea Cordioli del Sissio Team. La juniores Maria Acuti del Biesse Carrera è stata nuovamente convocata in azzurro per i prossimi Europei della strada. La campionessa ostigliese, da lunedì al 3 ottobre, in Francia punterà sia sulla crono individuale sia sul Team Relay. A Corridonia (Mc) buona gara dell’allievo Thomas Bocchi del Chero Piping Team Sfrenati. Domani gli Allievi del Mincio Chiese saranno a Palazzolo di Sona (Vr) mentre Esordienti e Allieve di Allgor Tatobike, Sporteven e Gioca in bici Oglio Po alla Cesano Maderno-Ghisallo, gara valida per il Trofeo Rosa. Gli Esordienti di Mincio Chiese e Sporteven saranno a Manzolino (Mo). I Giovanissimi domani saranno al via del 6° Trofeo Autotrasporti Benedetti a Cavriana (9.30), organizzato dalla Cavrianese “D. Darra” con la collaborazione del Comitato provinciale Fci e il patrocinio del Comune. Oltre 100 al via; presenti anche i baby di Mincio Chiese, Tatobike e d Ciclo Club 77. (b)