Calcio Serie B – Mantova, oggi la ripresa con diversi giocatori in infermeria

Mantova Oggi è in programma la ripresa al Sinergy Center per preparare la sfida di sabato (ore 19.30) contro il Modena al Martelli. Subito tanto lavoro per lo staff medico, che dovrà valutare le condizioni di diversi giocatori. A partire da Cella, rimasto in tribuna a Chiavari per una contrattura al polpaccio rimediata durante il pre partita. Rimanendo sempre in difesa, anche Mantovani dovrà essere sottoposto ad accertamenti. Il centrale ha rimediato una contusione in uno scontro di gioco con un avversario. Ha giocato con una benda negli ultimi minuti invece Castellini, colpito al volto da una gomitata in uno scontro aereo. Ma si allenerà regolarmente assieme ai compagni. Spostandoci in attacco, restano da capire le condizioni di Fiori, uscito anzitempo per noie muscolari dopo aver tentato una conclusione a rete. Un punto interrogativo rimane anche per Ruocco e Artioli, entrambi assenti a Chiavari e non ancora al meglio.

Un flash in chiusura per ricordare che la campagna abbonamenti terminerà definitivamente alle 19 di giovedì.