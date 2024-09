Calcio Serie B: Il Mantova doma la Salernitana (1-0 ) e sale al quinto posto

MANTOVA Torna al successo il Mantova che batte 1-0 al Martelli la Salernitana e torna a correre dopo lo stop di mercoledì con la Juve Stabia. Match dai bassi ritmi e deciso dalla rete di Galuppini dopo il pronti via della ripresa. Grazie a questa vittoria i biancorossi salgono al quinti posto in classifica con sette punti, in scia a Juve Stabia, Pisa e Spezia. Adesso la pausa Nazionali fino al 13 settembre. Il Mantova tornerà di nuovo in campo sabato 14 settembre in trasferta a Bari. Fischio d’inizio alle ore 15.

Buonasera dallo stadio Danilo Martelli. Dopo la sconfitta con la Juve Stabia il Mantova vuole subito rialzare la testa. Ma la missione non è facile: di fronte ai biancorossi c’è la temibile Salernitana, retrocessa dalla Serie A e rivoluzionata dal mercato. Mister Possanzini deve fare a meno dell’infortunato Panizzi, mentre tra gli assenti di Martusciello c’è lo squalificato attaccante Kallon. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale. Restate connessi!

MANTOVA-SALERNITANA 1-0

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Radaelli (78′ Maggioni), Brignani, Redolfi (46′ Solini), Bani; Trimboli, Burrai; Galuppini (66′ Bragantini), Aramu (66′ Wieser), Ruocco; Mensah (78′ Mancuso). A disp.: Sonzogni, Debenedetti, Fiori, Fedel, Artioli, Muroni, Cella. All.: Possanzini.

SALERNITANA (4-3-3): Sepe; Gentile (57′ Stojanovic), Bronn, Velthuis, Njoh; Tongya (87′ Wlodarczyk), Amatucci, Tello (57′ Braaf); Verde, Simy (66′ Hrustic), Valencia (75′ Torregrossa). A disp.: Fiorillo, Corriere, Ruggeri, Ferrari, Jaroszynski, Di Vico, Sfait. All.: Martusciello.

ARBITRO: Rosario Abisso di Palermo (assistenti: Vigile di Cosenza e Belsanti di Bari; addetto al Var: Maggioni di Lecco).

RETI: 46′ Galuppini.

NOTE: Ammoniti: Njoh, Hrustic, Torregrossa. Calci d’angolo: 0-1. Recupero: 3′ + 5′ .

Secondo tempo

95′ Finisce qui.

92′ Grande lavoro di Maggioni che non si fa ubriacare dall’avversario e ottiene una rimessa dal fondo.

90′ Saranno 5 i minuti di recupero.

86′ Amatucci calibra male la punizione che termina lontana dalla porta difesa da Festa.

85′ Sofferenza per il Mantova che non riesce ad uscire dalla propria metà campo.

78′ Possanzini esaurisce i cambi: entrano Maggioni e Mancuso al posto degli stremati Radaelli e Mensah.

78′ Gioco fermo. Radaelli e Mensah a terra sfiniti.

71′ Mantova padrone del campo. Ruocco la passa a Mensah che la dà a Bragantini il quale la scarica a Trimboli, ma il tiro finisce altissimo.

69′ Uno-due con Mensah-Bragantini che fanno impazzire la difesa ospite. Quest’ultimo tenta il tiro, ma la conclusione finisce centrale.

66′ Doppio cambio per il Mantova: entrano Bragantini e Wieser al posto dell’autore del gol Galuppini e del buon Aramu.

65′ Botta di Braaf che Festa blocca in due tempi.

64′ Il Mantova tiene bene in campo: Salernitana che viene arginata.

56′ Cross di Ruocco dalla sinistra e velo di Galuppini che lascia scorrere per Mensah, la cui conclusione finisce a lato di poco.

52′ Parata di Festa sulla conclusione dalla distanza di Tongya.

50′ Via che si riprende a giocare.

49′ Gioco fermo. Burrai fermo a terra dopo un contrasto.

46′ GOLLLLLL DEL MANTOVAA!!!!! Traversone di Ruocco dalla sinistra e piattone di Galuppini da centro area che buca Sepe.

46′ Inizia la ripresa.

46′ Entra Solini al posto di Redolfi che si toccava vistosamente la spalla.

Primo tempo

43′ Finisce qui il primo tempo. A tra poco per la ripresa.

43′ Tongya pericolosissimo col suo tiro a giro che sibila vicino al palo.

41′ Ruocco riceve in area, non calcia e perde l’attimo, favorendo il rientro della difesa ospite.

45′ Saranno 3′ i minuti di recupero.

40′ E’ un Mensah generosissimo che fa a sportellate e difende palla. L’attaccante lavora bene palle, ma calibra male il cross per Ruocco che finisce ampiamente oltre la linea di fondo.

39′ Punizione di Aramu dritta in porta che Sepe prolunga in rimessa laterale.

34′ Ritmi soporiferi. Partita che non si accende.

28′ Riprende il gioco.

27′ Cooling break.

26′ Vantaggio biancorosso di Ruocco che viene annullato per fuorigioco dell’attaccante, partito prima della linea di difesa dei campani.

24′ Cross dalla sinistra di Bani che finisce fuori misura, ma comunque un buon Mantova in questi ultimi minuti.

21′ Applausi intanto dal popolo biancorosso che continua ad incitare i propri beniamini.

18′ Mantova che cresce e si affaccia con insistenza nell’area della Salernitana.

13′ Occasionissima per il Mantova con Mensah: lancio dalle retrovie per l’attaccante che cerca di superare Sepe sotto le gambe, ma il portiere c’è e nega il vantaggio.

9′ Primi minuti di studio da parte di entrambe le formazioni. In campo regna l’equilibrio.

5′ Torna la parità in campo.

4′ Mantova momentaneamente in 10: Radaelli viene curato a bordo campo dopo un contrasto. Per lui fasciatura in testa.

1′ Calcio d’inizio battuto dalla Salernitana. Mantova che attacca da sinistra verso destra, campani da destra verso sinistra.

Pre-gara

Le formazioni fanno il loro ingresso in campo. Virgiliani in divisa bianca con banda centrale rossa. Ospiti col completo giallo.

Brividi al Martelli alla lettura della formazioni. Soliti giochi di luci e tanti applausi all’ingresso in campo di mister Possanzini.

Le squadre fanno il loro rientro negli spogliatoi per preparare le ultime mosse in vista del fischio d’inizio.

Esordio dal primo minuto per Nicolò Radaelli, che rientra dopo l’infortunio rimediato col MolvenSpor nel primo test estivo.

Rispetto alla sfida della Juve Stabia, mister Possanzini ne cambia addirittura 8: Radaelli, Brignani, Bani, Trimboli, Galuppini, Aramu, Ruocco e Mensah.

Terreno in buone condizioni, tanta umidità e temperatura dell’aria sui 30 gradi.

Buonasera dallo stadio Danilo Martelli. Le due formazioni stanno effettuando il riscaldamento in campo.