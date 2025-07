Calcio Serie B – Mantova, Solini al Ravenna. Smentite le voci su Novakovich

MANTOVA Oltre a Panizzi e Muroni, confinati al Sinergy ad allenarsi a parte, nel Mantova che oggi a Mezzana affronterà in amichevole la Rotaliana non vedremo Matteo Solini. Il difensore ha infatti trovato l’accordo col Ravenna e, in attesa dell’annuncio ufficiale, può considerare conclusa la sua esperienza in riva al Mincio. Non esaltante il suo rendimento: 21 presenze, qualche incertezza di troppo, ma comunque due gol decisivi (il 3-2 al Cosenza a tempo scaduto sotto la Te; e l’1-1 con la Juve Stabia). Il trasferimento di Brignani in Spagna ritarderà la partenza di Redolfi, comunque tutta da concretizzare. Nessuna novità su Burrai, che continua ad allenarsi agli ordini di Possanzini ma non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro.

In entrata, il dt Botturi cerca due difensori (un under e un over), una prima punta e un secondo portiere. Da viale Te è stata bollata come bufala l’indiscrezione di un interessamento per l’attaccante statunitense Novakovich (’96) del Venezia, lo scorso anno al Bari. In difesa l’obiettivo numero uno è il talento brasiliano del Como Fellipe Jack (’06). Voci insistenti sull’esperto Cistana (’97), ex Brescia.