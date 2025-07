Calcio Promozione – Sandrini: “Asola rinnovato davanti e competitivo”

ASOLA Riparte da basi solide l’Asola, pronta ad affrontare con entusiasmo e realismo la nuova stagione in Promozione. Alla guida tecnica è stato confermato Alessandro Cobelli. Il direttore sportivo Roberto Sandrini, in sede di mercato, ha lavorato in sintonia con lo staff tecnico e col presidente Massimo Tozzo per costruire una rosa competitiva. «Oggi non ci poniamo particolari obiettivi – ha spiegato Sandrini –. Il nostro primo pensiero è soffrire meno rispetto alla scorsa esperienza in Promozione. Come dice mister Cobelli, l’importante sarà partire bene: vincere la prima, poi la seconda, e capire col tempo dove possiamo arrivare. I giudizi si daranno sul campo. Intanto siamo soddisfatti del mercato». Confermata in blocco la difesa che ha ben figurato nella scorsa stagione, con il ritorno di Stefano Motta e l’investimento su due giovani interessanti come Ongarini e Bonometti. A centrocampo restano pedine fondamentali come Boni, Cherubini e Spagnoli. Le partenze di Boateng e Brentonico sono state compensate dagli arrivi di Ghiraldi e Damiano Tosi. Rivoluzione, invece, nel reparto offensivo, dove i volti nuovi sono quelli di Pezzini, Damiani e Baba Seck: «Cambiare davanti era una priorità – spiega ancora Sandrini –. Con questi innesti riteniamo di aver completato un organico all’altezza della categoria». Il ritrovo è fissato per domenica 4 agosto. Questo il programma delle amichevoli: il 14 agosto a Porto, il 20 in casa con La Piccola Atene, il 23 a Castel Goffredo con la Castellana, il 27 in casa con la Casalese, il 30 a Pavone Mella con la Pavonese.