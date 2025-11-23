Calcio Serie B: MANTOVA-SPEZIA 1-1 (aggiornamenti live)

MANTOVA Buon pomeriggio dallo stadio Danilo Martelli. Il campionato di Serie B riparte dopo la sosta nazionali e vede il Mantova ospitare lo Spezia in un delicato scontro diretto. In classifica i biancorossi di Davide Possanzini, reduci da due vittorie consecutive, precedono di 3 punti i liguri guidati da Roberto Donadoni. Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale.

MANTOVA-SPEZIA 1-1

MANTOVA (4-3-3): Festa; Radaelli, Castellini, Cella, Bani; Wieser, Artioli, Trimboli; Galuppini, Mancuso, Ruocco. A disp. Andrenacci, Pittino, Mullen, Maggioni, Paoletti, Fedel, Majer, Falletti, Caprini, Mensah, Marras, Fiori. All. Possanzini.

SPEZIA (3-5-2): Mascardi; Mateju, Wisniewski, Fellipe Jack; Candela, Vignali, Nagy, Cassata, Aurelio; Di Serio, Vlahovic. A disp. Sarr, Loria, Artistico, Beruatto, Cistana, Conte, Bandinelli, Onofri, Comotto, Candelari, Hristov, Lorenzelli. All.: Donadoni.

ARBITRO: Federico Dionisi de L’Aquila (assistenti: Niedda di Ozieri e Votta di Molterno; addetto Var: Volpi di Arezzo).

RETI: 4′ Aurelio, 33′ Ruocco.

NOTE: Ammoniti: Cassata, Di Serio, Wisniewski. Calci d’angolo: 3-2. recupero: 1′.

Primo tempo

46′ Finisce qui il primo tempo. A tra poco per la ripresa.

45′ 1′ di recupero concesso dall’arbitro.

45′ Spezia che alza il ritmo e sfiora il bis con Di Serio, che riceve un traversone dalla sinistra, ma apre troppo il piattone. Brividi per l’Acm.

43′ Errore di Artioli che salta a vuoto e lascia un’autostrada a Vlahovic. L’attaccante, rimontato da Cella, calcia male a tu per tu con Festa. Si salva il Mantova.

40′ Miracolo di Festa che in tuffo devia oltre la linea di fondo la botta insidiosa di Di Serio.

38′ Mantova rivitalizzato. Galuppini serve in banda Radaelli che arriva come un treno e calcia potente sul primo palo. Palla respinta in angolo da Mascardi.

34′ Lo Spezia reclama per un possibile fuorigioco e Wisniewski viene ammonito per eccessive proteste.

33′ GOLLLLLL DEL MANTOVAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ruocco ristabilisce la parità da due passi con un colpo di testa a porta vuota. Azione nata dal cross di Bani per la testa di Mancuso, Mascardi devia sulla traversa. Tutto solo l’attaccante sigla l’1-1.

28′ Primo angolo conquistato dal Mantova: sugli sviluppi doppia occasione virgiliana con Cella e Castellini. La difesa ligure regge l’urto.

24′ Uscita provvidenziale di Festa che nega allo Spezia il raddoppio. Ma Dionisi ferma tutto: spinta di Vignali ai danni di un biancorosso.

21′ Ammonito anche Di Serio. Sul punto di battuta va Galuppini, ma la conclusione finisce dritta tra le braccia di Mascardi.

16′ Dopo un avvio al cardiopalma, i ritmi si abbassano.

10′ Primo ammonito della gara: si tratta di Cassata, intervenuto fallosamente su Galuppini.

9′ Primo corner in favore degli ospiti, sugli sviluppi Festa allontana la minaccia.

9′ Spezia che dimostra di meritare il vantaggio continuando a mettere sotto pressione l’Acm e costringendola all’errore.

4′ Passa in vantaggio lo Spezia con Aurelio. Aquilotti in avanti con Vlahovic che impegna Festa, sulla respinta si avventa Aurelio che sottoporto non sbaglia.

3′ Ancora Acm in avanti con il tiro a giro dal limite di Galuppini che non si abbassa.

2′ Cella sbaglia il retropassaggio e palla che finisce sui piedi di Di Serio. L’attaccante salta Festa ma non ha lo spazio per concludere: appoggio per Vlahovic, conclusione a botta sicura respinta dal portiere virgiliano.

2′ Subito ritmi altissimi: smanacciata di Mascardi che anticipa Ruocco lanciato a rete. Capovolgimento di fronte con uno spezzino che impegna tutta la difesa biancorossa.

1′ Mantova che attaccherà in questa prima frazione di gioco sotto la Cisa, lo Spezia sotto la Te.

1′ Calcio d’inizio battuto dallo Spezia.

Pre-gara

Diamo un occhio alla cornice: sono 7mila i tifosi presenti oggi al Martelli.

Le squadre fanno il loro ingresso in campo.

Ancora qualche minuto prima del calcio d’inizio.

Spettacolare gioco di luci alla lettura delle formazioni.

Mantova e Spezia rientrano negli spogliatoi per sistemare gli ultimi dettagli prima del fischio d’inizio.

Sull’altra sponda il tecnico Donadoni punta sulla coppia Di Serio-Vlahovic per scardinare la difesa biancorossa.

Rispetto all’undici che ha conquistato sei punti nelle ultime due giornate contro Sampdoria e Padova, mister Possanzini cambia a centrocampo: dentro Wieser al posto di Paoletti.

Giornata fredda e ventosa, temperatura dell’aria di 8 gradi e terreno in buone condizioni.

Buongiorno dallo stadio Martelli. Mantova e Spezia in campo per il riscaldamento.