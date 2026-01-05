Basket Serie B Interregionale – Cade l’imbattibilità casalinga: l’Amica Chips cede all’Oderzo (69-78)

CURTATONE Dopo sei vittorie consecutive davanti al proprio pubblico, si ferma la striscia vincente casalinga degli Amica Chips Stings, battuti 78-69 dall’ Oderzo nel big match che ha aperto il 2026. Alla Tea Arena, gremita e con un clima da play-off, va in scena una sfida intensa, fisica e di alto livello. L’avvio sorride agli ospiti, che volano subito sul 7-0. Mantova però non si disunisce, aumenta aggressività e ritmo e rientra rapidamente in partita. Il primo quarto si chiude 21-20 per Oderzo, ma i biancorossi di coach Romero dimostrano di essere pienamente dentro il match. Gli Stings partono forte nella seconda frazione con un parziale di 10-3 che vale il sorpasso e il 33-32. Spinta dal pubblico, Mantova tocca anche il +5 (37-32), ma Oderzo resta solida, non perde lucidità e va all’intervallo avanti 40-37. Dopo una prima fase più bloccata del terzo periodo, sono gli ospiti a cambiare passo. Triple pesanti e maggiore continuità offensiva permettono a Oderzo di prendere margine sul 53-46. Gli Stings faticano a trovare soluzioni e il terzo quarto si chiude 56-48, con inerzia dalla parte degli ospiti. Nell’ultima frazione Mantova prova a riaprirla: la tripla di Barbieri dall’angolo e il gioco da tre punti di capitan Boudet riportano gli Stings fino al -6, accendendo la Tea Arena. È però l’ultimo vero assalto: Oderzo gestisce con esperienza e chiude sul 78-69. Non basta la grande prestazione di Patrizio Verri, miglior realizzatore con 27 punti. Oderzo è brava a controllare il ritmo, limitare le transizioni e spezzare la continuità offensiva mantovana nei momenti chiave, meritando il successo. Coach Pablo Romero analizza così la gara: «Complimenti a Oderzo per il piano partita. Quando siamo riusciti a imporre il nostro ritmo siamo stati avanti, poi hanno chiuso bene gli spazi e ci hanno tolto dinamismo. Abbiamo sbagliato tiri che di solito realizziamo, ma fa parte del basket». Sguardo già al futuro: «Non dobbiamo abbatterci. Loro non sono secondi per caso e avevano già vinto a Ozzano. Noi restiamo concentrati sui nostri obiettivi: salvezza e crescita dei giovani. Continueremo a lavorare per migliorare partita dopo partita». Sabato ore 20.30 la trasferta a Montebelluna.