Calcio Serie B: MONZA-MANTOVA (aggiornamenti live)

MONZA Buonasera dall’U-Power Stadium di Monza. E’ tutto pronto per il debutto in campionato del Mantova, che comincia il suo cammino in casa dei brianzoli. Davide Possanzini può contare sulla rosa al completo, ma il pronostico pende dalla parte dei padroni di casa allenati da Paolo Bianco, retrocessi dalla Serie A. Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale.

MONZA-MANTOVA 0-0

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Lucchesi, Izzo, Ravanelli; Birindelli, Obiang, Pessina, Azzi; Ciurria, Caprari; Mota. A disp.: Pizzignacco, Strajnar, Brorsson, Maric, Delli Carri, Sardo, Keita, Colombo, Galazzi, Capolupo, Colpani, Petagna. All.: Bianco.

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Radaelli, Mantovani, Cella, Bani; Majer, Trimboli; Bragantini, Falletti, Caprini; Mancuso. A disp.: Andrenacci, Mullen, Mensah, Wieser, Fiori, Galuppini, Fedel, Marras, Castellini, Paoletti, Pittino, Maggioni. All.: Possanzini.

ARBITRO: Andrea Colombo di Como (assistenti: Cecconi di Empoli e Laghezza di Mestre; addetto al Var: Marini di Roma 1).

RETI:

NOTE:

Pre-gara

Le squadre fanno il loro ingresso in campo.

Sugli spalti presenti 940 tifosi biancorossi.

Squadre che rientrano negli spogliatoi per sistemare gli ultimi dettagli.

Sull’altra sponda il tecnico Bianco lascia in panchina Colpani, in uscita e Petagna, due pezzi da novanta. In attacco spazio a Dany Mota supportato a Ciurria e Caprari.

In tribuna ci sono Bonfanti, Botti, Artioli e Ruocco (questi ultimi tre hanno la febbre).

Possanzini schiera 8 undicesimi della formazione che sabato scorso è scesa in campo a Venezia. Le tre novità sono Bragantini (al posto di Galuppini), Caprini (rileva Ruocco) e Mancuso (preferito dal tecnico a Mensah).

Squadre in campo per il riscaldamento.

Buonasera dall’U-Power Stadium di Monza. Serata fresca e terreno in buone condizioni. Temperatura dell’aria sui 24 gradi.