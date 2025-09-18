Powerchair football – Macron Warriors, Alì Youssef agli Europei con la Nazionale italiana

SABBIONETA Ci sarà anche un guerriero rossoblù a difendere il colore azzurro della Nazionale italiana di powerchair football che da domani sarà impegnata alla EPFA Nations Cup-European Championships in programma a Lignano Sabbiadoro. È Mohamed Ali Youssef Khaled Salama che dal 2022 veste i colori dei Macron Warriors Sabbioneta e che è titolare nella squadra mantovana di powerchair football (oltre a far parte di quella di hockey).

Con la nascita della squadra di football, il ventiduenne italiano di origini egiziane, si è subito appassionato a questa disciplina e nel tempo si è messo in luce tanto da essere convocato dal Ct azzurro Marco Ferrazza e ricevere un’importante conferma che l’ha portato ad essere inserito nella squadra che prenderà parte a questa edizione degli Europei.

«Vestire la maglia azzurra è un grande onore e giocare un Campionato Europeo è un’esperienza che non pensavo di poter vivere. – ha detto Ali Youssef – Per questo devo ringraziare, oltre naturalmente il CT Ferrazza e lo staff azzurro, soprattutto il mio club, i Macron Warriors, perché grazie a loro ho potuto approcciarmi al powerchair football e accumulare la giusta tecnica ed esperienza e mettermi a disposizione della Nazionale. So che saranno giorni molto intensi, ma la grinta da Warriors so che sarà determinante per dare il 100% in ogni sfida».