Calcio Serie B – Promossi, rimandati e bocciati: primi giudizi nella scuola del Mantova

MANTOVA Siamo circa a un terzo del campionato. Manca ancora troppo per lanciarsi in giudizi definitivi, ma 12 partite possono bastare per una prima sommaria valutazione sui giocatori del Mantova. Scolasticamente parlando, c’è chi va verso la promozione; chi al momento sarebbe rimandato; e chi, avanti di questo passo, rischia seriamente la bocciatura.

Tra chi può esibire ottimi voti sul diario, c’è sicuramente Francesco Ruocco. L’attaccante è l’uomo del momento: superati i problemi fisici che l’avevano tormentato nella scorsa stagione e all’inizio di questa, si è guadagnato la maglia da titolare spodestando Fiori e Caprini. Con lui in campo il Mantova ha perso solo a Bari. I gol segnati al Sudtirol, alla Sampdoria e al Padova hanno fruttato 7 degli 11 punti che l’Acm si ritrova in classifica. Nient’altro da aggiungere, se non l’augurio di mantenersi a lungo a questi livelli. Una menzione la meritano anche due centrocampisti: Federico Artioli e Flavio Paoletti. Il primo, che già lo scorso anno aveva fatto intravedere spunti interessanti, ha addirittura soppiantato Majer: dalla quinta giornata (ovvero da quando Possanzini ha cambiato modulo passando al 4-3-3) è sempre partito titolare. Forse ancor più sorprendente è il rilancio di Paoletti, giunto a Mantova lo scorso gennaio e considerato a lungo una sorta di oggetto misterioso. Anche lui ha beneficiato del cambio di modulo, assicurandosi la maglia in più a centrocampo. Citazione pure per Alessio Castellini: dopo le disastrose esibizioni da terzino sinistro, è stato sistemato al centro della difesa e non sta facendo rimpiangere l’infortunato Mantovani.

Tra gli elementi che solo a tratti hanno espresso il loro potenziale, inseriamo ben cinque attaccanti: Francesco Galuppini, ripescato di recente da Possanzini dopo oltre un mese ai margini; Davis Mensah, partito solo una volta titolare, eppure influente ogni volta che Possanzini lo butta nella mischia; Davide Bragantini e Maat Caprini, ancora a secco di gol; Antonio Fiori, rimasto in panchina nelle ultime quattro gare.

E veniamo ai biancorossi al momento dietro la lavagna. Sono tre nuovi acquisti che non stanno rendendo secondo le aspettative. Su tutti Zan Majer: per lui prestazioni incolori, il poco invidiabile record di due autoreti e la sensazione di non essere mai entrato in sintonia col gioco di Possanzini. Bocciato anche Cesar Falletti, probabilmente penalizzato dal modulo cambiato in corsa, comunque finora mai incisivo. Infine Nicholas Bonfanti, partito con entusiasmo a mille ma poi travolto dalla crisi della squadra e ancora a quota zero gol segnati.

Dieci giorni e si ricomincia. C’è tutto il tempo per confermare o sovvertire i giudizi emersi fin qui. Gli esami nella scuola di viale Te non finiscono mai.