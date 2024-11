Calcio Serie B: SASSUOLO-MANTOVA 0-0 (aggiornamenti live)

REGGIO EMILIA Buon pomeriggio dal Mapei Stadium di Reggio Emilia. Sul cammino del Mantova un’altra corazzata, forse la più attrezzata del lotto: il Sassuolo di Fabio Grosso. I biancorossi proveranno comunque a strappare un risultato positivo, forti delle buone prove con Sampdoria e Palermo. Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale. Restate connessi!

SASSUOLO-MANTOVA 0-0

SASSUOLO (4-3-3): Satalino; Toljan, Romagna, Odenthal, Pieragnolo; Boloca, Obiang, Thorstvedt; Berardi, F. Russo, Laurienté. A disp. A Russo, Mulattieri, Paz, Moro, D’Andrea, Antiste, Caligari, Lipani, Iannoni, Miranda, Pierini, Muhamerovic. All. Grosso.

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Brignani, Redolfi, Solini; Muroni, Burrai; Galuppini, Aramu, Fiori; Mancuso. A disp. Sonzogni, Bani, Mensah, Debenedetti, Wieser, Fedel, Trimboli, Panizzi, Artioli, Cella, Bragantini, De Maio. All. Possanzini.

ARBITRO: Cosso di Reggio Calabria (assistenti: Colarossi di Roma e Riccidi Firenze; IV° ufficiale Terribiledi Bassano del Grappa; addetto al Var Gualtieri di Asti).

RETI:

NOTE: Calci d’angolo: 2-0

Primo tempo

13′ Sostanziale equilibrio in questi primi minuti. Il Mantova tiene bene il campo.

8′ Si fanno sentire i mille tifosi biancorossi presenti al Mapei.

6′ Solini in affanno manda in corner, il primo della partita. Sugli sviluppi Festa abbranca la sfera in presa alta.

4′ Bella azione del Mantova con fitta serie di passaggi. La palla arriva a Maggioni che mette in mezzo per la girata di Mancuso: palla fuori non di molto.

2′ Subito pericoloso Berardi con un rasoterra dal limite, debole e centrale.

Si comincia.

Pre-gara

Saranno gli emiliani a battere il calcio d’inizio.

Squadre in campo. Sassuolo con la classica divisa neroverde, Mantova in bianco con banda rossa.

Nel Sassuolo debutto stagionale da titolare per l’ex azzurro campione d’Europa 2020 Domenico Berardi.

Due sorprese nell’undici biancorosso: Solini preferito a Bani nel ruolo di terzino sinistro; e Muroni a centrocampo ad affiancare Burrai.

L’inno del Sassuolo cantato da Nek risuona dagli altoparlanti del Mapei Stadium.

Terreno in buone condizioni e temperatura dell’aria sui 16 gradi.

Buonasera dallo stadio Città del Tricolore o Mapei Stadium. Mantova e Sassuolo sono in campo per il riscaldamento.