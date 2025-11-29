Calcio Serie B: Tris del Venezia, il Mantova affonda in laguna

VENEZIA Dopo tre vittorie di fila si ferma il Mantova. In laguna i biancorossi vengono presi a pallonate dal Venezia che rifila tre reti a Festa e compagni. Gara dominata dai veneti che sbloccano la gara nella prima frazione di gioco con Hainaut. Nella ripresa Radaelli, già ammonito, commette fallo e si fa espellere lasciando l’Acm in 10. Adorante entra e segna la doppietta (di cui un gol su rigore) che metta la parola fine al match. Mantova che tornerà in campo lunedì prossimo (ore 15) al Martelli contro la Reggiana.

Buon pomeriggio dallo stadio Penzo. Dopo tre vittorie consecutive in altrettanti scontri salvezza, il Mantova è atteso dalla prova più dura: far punti sul campo del Venezia, una delle squadre più attrezzate del campionato. Mister Possanzini deve fare a meno di tre infortunati: Mancuso, Bragantini e Mantovani. I lagunari di Stroppa avevano già vinto la sfida di Coppa Italia dello scorso 16 agosto con un netto 4-0. Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale.

VENEZIA-MANTOVA 3-0

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Sverko (31′ Haps); Hainaut (70′ Sagrado), Kike Perez (75′ Casas), Busio (75′ Duncan), Doumbia, Bjarkason; Yeboah, Fila (46′ Adorante). A disp.: Grandi, Korac, Venturi, Compagnon, Lella, Bohinen, Sidibé. All.: Stroppa.

MANTOVA (4-3-3): Festa; Radaelli, Castellini, Cella, Bani; Wieser (76′ Paoletti), Artioli, Trimboli (61′ Caprini); Marras (76′ Fedel), Mensah (61′ Bonfanti), Ruocco (50′ Maggioni). A disp.: Andrenacci, Mullen, Fiori, Galuppini, Falletti, Majer, Pittino. All.: Possanzini.

ARBITRO: Ivano Pezzuto di Lecce (assistenti: Belsanti di Bari e Laghezza di Mestre; addetto al Var: Rutella di Enna).

RETI: 36′ Hainaut, 57′ rig. e 61′ Adorante.

NOTE: Espulso Radaelli al 47′ per doppio giallo. Ammoniti: Bani, Svoboda, Radaelli, Schingtienne. Calci d’angolo: 7-1. Recupero: 4′.

Secondo tempo

94′ Finisce qui. Mantova sconfitto a Venezia.

90′ Ultimi 4′.

90′ Botta di Haps respinta sulla linea da Cella che evita all’Acm di incassare il poker.

87′ Casas impegna Festa che salva sul primo palo rifugiandosi in angolo. Sugli sviluppi palla colpita di testa da Doumbia che manda sopra la traversa.

85′ Svoboda colpisce di testa sul primo palo, ma Festa c’è e neutralizza.

82′ Botta di Yeboah, Festa si rifugia in angolo.

76′ Ultimi due slot usati da Possanzini: dentro anche Fedel e Paoletti al posto di Marras e Wieser.

69′ Mantova preso a pallonate. Ci prova anche Busio dal limite. Sfera vicina all’incrocio dei pali.

61′ Doppio cambio per Possanzini: dentro anche Caprini e Bonfanti per Trimboli e Mensah.

61′ Tris del Venezia. Ancora Adorante compie un bellissimo gesto acrobatico: rovesciata in area biancorossa e palla in rete.

57′ Dal dischetto va Adorante che batte Festa. L’estremo difensore biancorosso aveva intuito.

55′ Rigore per il Venezia. Cross sulla sinistra di Yeboah intercettato con un braccio da Bani.

54′ Mantova schiacciato in difesa e Venezia libero di attaccare. Ci prova Haps dalla distanza, conclusione a fil di palo.

50′ Possanzini costretto a correre ai ripari: dentro Maggioni e fuori Ruocco.

47′ Espulso Radaelli per doppio giallo. Mantova in 10.

46′ Inizia la ripresa. Venezia che attaccherà da sinistra a destra. Mantova da destra a sinistra.

Primo tempo

49′ Finisce qui il primo tempo. A tra poco per la ripresa.

46′ Ammonito anche Radaelli. Il Mantova perde pezzi in difesa per la sfida di lunedì prossimo con la Reggiana. Il difensore, già diffidato, salterà la gara con gli emiliani.

45′ 4′ di recupero concessi dall’arbitro.

36′ Gol del Venezia. Sassata di Hainaut sull’out di destra e palla che attraversa tutta l’area di rigore e termina la sua corsa in rete.

31′ Primo cambio forzato per il Venezia: dentro Haps per l’infortunato Sverko, che ha avuto la peggio con Bani.

29′ Primo ammonito della gara: si tratta del biancorosso Bani. Il difensore era già in diffida, salterà la sfida con la Reggiana.

25′ Occasionissima per il Venezia! Traversone dalla destra di Busio per Fila che si divora il vantaggio davanti a Festa mandando alto da due passi.

19′ Timida reazione del Mantova con il cross di Marras per Mensah, ma l’attaccante viene sbilanciato da un avversario e manda oltre la linea di fondo.

17′ Dal limite va Busio che calcia alle stelle.

16′ Check del Var terminato: rigore annullato e calcio di punizione dal limite per i veneti.

13′ Rigore per il Venezia. Artioli, in ritardo, atterra Kike Perez in area virgiliana. Ma il gioco è ancora fermo per check del Var.

10′ Ancora Venezia pericoloso con la traversa scheggiata da Bjarkason.

8′ Primo corner della partita in favore del Venezia. Dagli sviluppi palla recuperata dalla retroguardia biancorossa.

7′ Nel frattempo compare uno striscione nella curva dei tifosi del Venezia che recita: “Contro divieti e repressione”.

6′ Doumbia salta Wieser sulla sinistra e mette al centro, nasce un flipper che termina con un fallo ai danni di un biancorosso.

1′ Prima occasione per il Venezia: Marras sbaglia il retropassaggio e regala palla a Fila che parte in contropiede, ma calcia debole e centrale.

1′ Calcio d’inizio battuto dal Mantova.

Pre-gara

Venezia e Mantova fanno il loro ingresso in campo. Ogni giocatore ha un palloncino bianco in ricordo di Valeria Solesin, ricercatrice veneziana morta 10 anni fa nell’attentato del Bataclan.

Nel frattempo in campo vengono sventolate le bandiere arancioneroverdi da 10 sbandieratori.

Venezia e Mantova fanno rientro negli spogliatoi per sistemare gli ultimi dettagli.

Prima partita da titolare per Marras, autore di una doppietta contro lo Spezia, dopo diversi spezzoni di gara concessigli da Possanzini.

Due le novità di formazione per mister Possanzini rispetto alla sfida di domenica scorsa con lo Spezia: Mensah rileva l’infortunato Mancuso e Marras partirà dalla sinistra al posto di Galuppini.

Temperatura sui 9 gradi, terreno in buone condizioni e giornata soleggiata.

Buongiorno dallo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Mantova e Venezia sono in campo per il riscaldamento.