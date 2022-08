Calcio Serie C – Caso Campobasso e Teramo: verdetto atteso il 25, campionato e Coppa Italia slittano

Mantova Quella di ieri doveva essere la giornata dei calendari di Lega Pro, ma non è stato così. I ricorsi del Teramo e del Campobasso al Consiglio di Stato, dopo la bocciatura del Tar, hanno fatto slittare tutto il programma. La Coppa Italia doveva iniziare il 21 agosto e una settimana dopo il campionato. Ancora non si sa a quando. Il 25 agosto infatti, si riunirà il Consiglio di Stato che dovrà discutere sulla possibile riammissione o meno dei due club in Lega Pro. Nel frattempo giovedì erano stati annunciati i tre gironi. A tal proposito in caso di riammissione in sovrannumero non dovrebbe cambiare nulla per il Mantova. Si aggiungerebbero quindi il Teramo nel B e il Campobasso nel C. Sostanzialmente in quei due gironi ci sarebbe un turno di riposo. Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli continua a storcere il naso per la vicenda, che non sta mettendo in buona luce la terza serie: «Oggi siamo al 5 agosto. Perché bisogna arrivare al 25 agosto? È un problema di ferie? Spero di no, essendo in gioco un gravissimo danno economico per sessanta club-società di capitali. Le sessanta squadre che sono in regola, sono fesse perché hanno pagato? Il Consiglio di Stato si è pronunciato negli anni precedenti in modo sostanzialmente opposto alla odierna decisione, cosa è cambiato? Nell’apparato produttivo italiano se una impresa fallisce, non c’è organo che interviene per mantenerla in vita».