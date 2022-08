Calcio Promozione – Suona la sveglia per la Governolese di Manarin

Governolo La prima campanella suona di buon mattino per la Governolese, che si raduna alle 9 per iniziare la preparazione agli ordini del nuovo mister Giuseppe Manarin. Il quale avrà il compito di guidare il nuovo ciclo dei Pirati dopo una stagione balorda, culminata con la retrocessione dall’Eccellenza alla Promozione. Si riparte, quindi, senza troppi proclami, con l’intento di fare bella figura e divertire l’esigente pubblico del Vicini. La dirigenza rossoblù, con in testa il presidente Bronzatti e il diesse Capelli, ha allestito un organico sulla carta molto competitivo: qualche giocatore è stato confermato, molto sono i volti nuovi. Ma soprattutto bisogna ricostruire attorno alla squadra l’entusiasmo dei giorni migliori.

«Per quanto riguarda gli obiettivi – afferma il ds Capelli – preferisco non sbilanciarmi. Nel girone giocheremo molti derby, ma soprattutto tanti match impegnativi con le compagini bresciane, che sono tecniche, toste, difficili da affrontare. La squadra è stata profondamente rinnovata, siamo soddisfatti come società del gruppo che abbiamo costruito. Tocca ora al mister, che ci sa fare soprattutto con i giovani, assemblarlo al meglio. Poi sarà il campo a dire se abbiamo lavorato bene».

La Gove esordirà in Coppa Italia il 27 agosto, in casa, contro il Marmirolo. Il derby col Suzzara è fissato al 14 settembre, ma prima (il 4) sarà scattato il campionato (martedì esce il calendario). Definito il programma delle amichevoli: sabato 13 con la Primavera del Mantova; il 20 contro l’Union Team e il 24 con la Serenissima.

Mercato – Il Suzzara conferma che da lunedì, al via ufficiale della preparazione, sarà aggregato al gruppo, inizialmente in prova, il portiere Gecchele, ex Verona, Mantova e Vigasio; potrebbe essere lui il vice di Zapparoli. L’Asola manda in prova all’Oratorio Gambara il baby Moglia.

I fratelli Moussa e Mbaye Thiam sono stati girati in prestito dal Casaloldo alla Don Bosco.

La rosa

Portieri Antoniazzi Matteo (2000), Coppiardi Nicolò (1999)

Difensori Basso Simone (2004), Busatto Pietro (2000), Caberletti Gianluca (2003), Campi Yari (2004), De Boni Mattia (2004), Lonighi Matteo (1992), Freddi Enzo (2003), Stocchini Nicolò (2003), Varana Thomas (1995)

Centrocampisti Cenzato Alessandro (2000), Ferri Francesco (1997), Frassoni Nicola (2002), Frigo Favalli Niccolò (2003), Gatti Gianluca (2004), Kadric Alen (1999), Nouhi Ayoub (1994), Rigon Andrea (1999)

Attaccanti Avanzini Fabrizio (1987), Caramanti Gabriele (2004), Ginaj Erik (2004), Omoregie Ik (1991), Pacilli Leonardo (2002), Pernigotti Luca (1999), Solci Federico (2002)