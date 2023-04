Calcio Serie C – C’è Mantova-Padova. Mandorlini: “Siamo in fiducia, adesso dipende tutto da noi”

Mantova Eccoci all’ultimo atto della stagione. Almeno è quello che sperano dalle parti di viale Te. Su tutti mister Andrea Mandorlini, tecnico navigato che, a parte un periodo di appannamento durato tre gare, ha dato una svolta alla stagione del Mantova. Almeno sul piano del carattere. Tutto questo è emerso ancora di più nelle ultime 4 sfide: 10 punti messi in cascina e ora serve l’ultimo step. «Ci siamo, sì – commenta il tecnico ravennate -. Speriamo sia l’ultimo giro, siamo pronti per chiuderla qui». Il Mantova con la vittoria di Vercelli si è guadagnato parecchie certezze per affrontare nel migliore dei modi questa sfida. «Quella, come pure le partite con Renate e Albinoleffe, era una gara che si doveva vincere per avere altre chance. Ora l’alternativa è quella dei play out e vogliamo evitarla. Le difficoltà ci sono state – prosegue il mister biancorosso – ma sono stati bravi i ragazzi a reagire. La cosa bella è che dipende tutto da noi e dobbiamo fare leva solo sulle nostre forze». Partita da ex per mister Mandorlini: «Il Padova è una squadra con obiettivi diversi fin dall’inizio, ma noi dobbiamo andare per la nostra strada. Ho avuto due esperienze a Padova da allenatore, l’ultima non è stata affatto fortunata».

Mandorlini nella sua carriera ne ha viste tante, da giocatore e da allenatore. Raggiungere questa salvezza è fondamentale per il Mantova, ma anche per lo stesso tecnico: «Dobbiamo stare concentrati fino alla fine, senza particolari distrazioni, che probabilmente ci saranno visto che siamo all’ultima giornata. Nel calcio può succedere di tutto e dobbiamo stare sul pezzo». L’ultimo sforzo, è quello che chiedono i tifosi. «So che anche questa volta saranno in tanti e questa cosa è bellissima. Sicuramente ci possono dare una grande spinta per fare bene in una gara troppo importante per tutti: società, giocatori e ovviamente tifosi».