Calcio Serie C – Il Mantova conquista un punto a Cesena (0-0): salvezza matematica e aggancio al nono posto

CESENA Buon pomeriggio dall’Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena. Seconda trasferta in terra romagnola per il Mantova, nel giro di quattro giorni. Dopo il successo di mercoledì a Ravenna, i biancorossi cercano altri punti preziosi in questo scontro diretto per i play off. In classifica Cesena avanti di due punti e con una partita in meno rispetto agli uomini di Troise. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale.

CESENA-MANTOVA 0-0

CESENA (4-4-2): Nardi; Ciofi, Gonnelli, Ricci, Favale; Munari (82′ Zappella), Petrmann, Steffè, Russini; Caturano (82′ Nanni), Sorrentino (54′ Bortolussi). A disp.:Benedettini, Fabbri, Longo, Tonetto, Vallocchia, Capellini, Lepri. All.: Viali.

MANTOVA (4-3-3): Tosi; Pinton (85′ Silvestro), Milillo, Checchi, Panizzi; Di Molfetta, Lucas, Gerbaudo (74′ Zibert); Cheddira (85′ Sane), Ganz (60′ Zigoni), Guccione (85′ Mazza). A disp.: Bertolotti, Vencato, Zappa, Palmiero, Saveljevs, Esposito, Moreo. All.: Troise.

ARBITRO: Luca Cherchi di Carbonia (assistenti: Terenzio di Cosenza e Carrelli di Campobasso)

RETI:

NOTE: Ammoniti: Favale, Gerbaudo. Calci d’angolo: 4-3. Recupero: 2′ + 3′.

Secondo tempo

93′ Finisce qui.

90′ Tre minuti di recupero.

85′ Triplo cambio nel Mantova: escono Pinton, Guccione e Cheddira; entrano Silvestro, Mazza e Sane.

80′ Guccione avanza e conclude da fuori area. Tiro centrale, Nardi c’è.

74′ Cambio a centrocampo nelle file biancorosse: esce l’affaticato Gerbaudo, entra Zibert.

73′ Fase favorevole al Mantova, che però fatica a impensierire Nardi.

70′ Punizione di Di Molfetta, centrale.

66′ Pinton mette al centro, Zigoni viene anticipato e la palla finisce sui piedi di Di Molfetta che conclude d’istinto. Potente ma altissimo.

60′ Prima sostituzione nel Mantova: esce Ganz, entra Zigoni.

55′ Ancora il Mantova pericoloso con una conclusione non irresistibile di Panizzi da invitante posizione.

54′ Il primo cambio del match è del Cesena: esce Sorrentino, entra bomber Bortolussi.

53′ Destro potente ma centrale di Di Molfetta dalla lunga distanza. Nardi blocca.

48′ Sugli sviluppi di un angolo Steffè tenta la conclusione da fuori area, ma non inquadra lo specchio.

Inizia la ripresa. Nessun cambio nell’intervallo.

Primo tempo

Pareggio giusto. Mantova più intraprendente, ma poco concreto. Il Cesena ha chiuso in crescendo. A tra poco per la ripresa.

45′ + 2′ Dopo due minuti di recupero, l’arbitro manda le squadre nello spogliatoio.

45′ Cesena pericoloso con Munari e Caturano, rimpallo con Tosi in uscita, Checchi allontana.

43′ Il Cesena reclama il rigore per una spinta di Pinton su Russini, sbilanciato mentre sta per tirare in porta all’altezza del dischetto. L’arbitro fa cenno di proseguire.

37′ Il Mantova ha rallentato i ritmi. La partita resta piacevole, anche se povera di occasioni.

32′ Tosi sicuro in presa alta su cross di Favale deviato da Pinton.

28′ Guccione sempre nel vivo del gioco, mentre il suo rivale per la classifica cannonieri, Bortolussi, è in panchina.

24′ Primo corner della partita per il biancorossi. Nulla di fatto dalla bandierina.

21′ Il Mantova è tornato a fare la partita.

17′ Rasoterra di Cheddira dal limite, angolato ma debole. Nardi si distende e blocca.

16′ Match equilibrato in questa prima fase.

12′ Ritmi alti e pressing a tutto campo da entrambe le squadre.

10′ Ancora Mantova in avanti. Punizione di Guccione dalla trequarti, colpo di testa debole di Checchi, Nardi blocca.

4′ Mantova subito in avanti su leggerezza difensiva del Cesena. Il traversone di Guccione è facile presa di Nardi.

Sono i romagnoli a battere il calcio d’inizio. Si comincia.

Squadre in campo. Cesena nella tradizionale divisa in bianconero, Mantova in rosso.

Giornata fredda e ventosa a Cesena. Novità dell’ultim’ora in casa Mantova: non c’è Zanandrea, frenato da noie al polpaccio.