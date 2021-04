Calcio serie C – Checchi: “Mantova ai play off, ci metto la faccia”

Mantova Il Mantova non ha staccato la spinta. Mantiene intatte le motivazioni e farà di tutto per staccare il pass dei play off. Lo assicura Lorenzo Checchi, uno degli elementi più esperti della rosa a disposizione di mister Troise. Il difensore ammette che col Legnago le cose non sono andate per il verso giusto. Ma alle porte c’è il Gubbio, che i biancorossi affronteranno domani. Dunque, meglio guardare avanti.

Lorenzo, cos’è successo contro il Legnago?

«Non è andata come volevamo. Dopo la sconfitta con la Feralpi, ci tenevamo a tornare alla vittoria in casa nostra ma non ci siamo riusciti e ci dispiace».

D’accordo, ma è sembrato un Mantova più spento rispetto alle ultime uscite…

«La classifica non deve ingannare. In questa fase tutti si giocano un obiettivo importante: chi la promozione, chi i play off, chi la salvezza. Il Legnago non fa differenza. È riuscito a segnare al primo tentativo, con un episodio favorevole. Noi abbiamo provato a riprenderla, ma non siamo stati capaci di creare tanto. Succede».

C’è una ragione per cui faticate così tanto in casa?

«Stiamo vivendo un anno particolare. Credo che il fattore campo sia stato azzerato dall’assenza del pubblico. Ciò detto, ci dispiace per questo trend perchè il Martelli è pur sempre casa nostra».

Forse le condizioni del campo vi penalizzano oltre il lecito?

«Probabilmente, per le nostre caratteristiche, un fondo più regolare ci faciliterebbe. Ma non voglio prenderla come scusante: il campo è lo stesso per gli avversari».

Qualcuno insinua che, raggiunta la salvezza, vi siate inconsapevolmente seduti…

«Lo escludo nel modo più assoluto e ci metto la faccia. Basta vedere l’intensità che mettiamo in allenamento. E poi c’è un aspetto importante».

Quale?

«Se siamo arrivati a conquistare la salvezza in anticipo e a lottare per i play off è perchè ce lo siamo guadagnato con impegno e sacrificio. Dopo tutta questa fatica, che senso avrebbe mollare proprio adesso?».

Quindi il Mantova vuole giocarsela?

«Certo che se la gioca! Ci proveremo fino all’ultima giornata».

Come vedi le ultime tre partite?

«Penso solo a quella di domani. Il Gubbio ha valori importanti. Ha lasciato qualche punto per strada e vorrà recuperarlo in questo finale di campionato».

Il Gubbio deve vincere. A voi può andare un pari?

«Noi faremo la nostra partita, come sempre. Anche noi abbiamo perso qualche punto che vorremmo riprenderci, quindi non giocheremo sulla difensiva. Mi aspetto una gara aperta».

Un’ultima domanda, anche se forse sei il meno adatto a rispondere: perchè l’attacco del Mantova si è inceppato?

«Mah… Sono momenti. Siamo stati capaci di fare tanti gol, ora facciamo più fatica. Capita nell’arco di una stagione. Ma il nostro calcio rimane propositivo e sono sicuro che torneremo a segnare».