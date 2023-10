Calcio Eccellenza – Finalmente Castiglione: Falco battuto con le reti di Valotti e Omorogieva

Castiglione Finalmente la vittoria per il Castiglione, che regola soltanto nel finale un Falco arcigno e volenteroso, ma che è parso davvero poca cosa in confronto agli aloisiani, ieri poco precisi e paurosamente sottoritmo nel primo tempo. Nella ripresa, grazie ai cambi di mister Esposito, e la variazione di modulo, dal 4-3-3 al 4-2-3-1, escono le doti migliori dei rossoblù, risolvendo un match che si stava complicando oltre ogni logica. L’inizio del Castiglione, dicevamo, è troppo nervoso, e un errore in costruzione al 3’ di Gentili rischia di avvantaggiare Ghilardi. Sbroglia la tempestiva uscita di Segna. Sul ribaltamento di fronte, iniziativa sulla sinistra di Valotti, ma il tiro da buona posizione non inquadra lo specchio della porta. Al 23’ ancora Valotti ruba palla al limite dell’area e serve sul fronte di sinistra Conti, la semirovesciata termina larga.

Al 27’ altra azione pericolosa del Castiglione: Nicolò Lauricella serve in area sul lato sinistro il fratello Filippo, che libera Campagnari. Il tiro della punta centrale però finisce alto. Al 29’ palla persa da Nicolò Lauricella, velenoso tiro di Cortnovis, che Segna mette in angolo non senza qualche difficoltà. Sul ribaltamento di fronte, Valotti serve Campagnari, palla sparata malamente fuori.

Il Castiglione convince poco e rischia la beffa al 36’: pasticcio difensivo su un pallone a campanile, Guagnetti stende Maninetti e il direttore di gara concede il rigore. Dal dischetto tira (malissimo) Adami: Segna para addirittura bloccando.

Scampato il pericolo, il Casti riprende a macinare gioco: al 41’ azione in velocità ispirata da Filippo Lauricella per Valotti, conclusione fulminea e palla sull’esterno della rete.

Il Falco crea la prima vera e propria palla gol poco dopo: Alberti serve l’accorrente Crippa, che calcia da fuori area, grande risposta di Segna, che respinge. Risponde nel primo di recupero Lauricella, su una palla rubata: missile diretto in porta, ma deviato in angolo da Speroni.

Nella prima parte della ripresa succede pochino, ed Esposito cambia volto alla squadra, passando, come detto, al 4-2-3-1: dentro Corghi, Salvaterra, Pasotti e Omorogieva: gli ultimi tre per dare maggiore incisività all’attacco. Gli effetti indubbiamente si vedono: al 70’ break di Filippo Lauricella, che raccoglie una palla vagante e serve Omorogieva, il quale però si incarta e calcia sul palo da pochi passi, venendo pure pescato in (dubbio) fuorigioco. Il Casti insiste: al 74’ cross di Salvaterra, incorna Pasotti a centroarea, respinge Speroni.

I mastini non mollano e serve un’astuzia di Filippo Lauricella, che batte velocemente una punizione (81’), trovando impreparata la difesa ospite, per passare in vantaggio: Valotti, lanciato in campo aperto, entra in area dal vertice sinistro e fulmina Speroni con un diagonale sul secondo palo. Il Falco prova a rimediare, seppur molto confusamente, e incassa il raddoppio: grande assist di Pasotti, che mette Omorogieva (89’) solo davanti al portiere. L’ex San Lazzaro salta anche Speroni in uscita e deposita in rete il 2-0. Al 94’ il Castiglione sfiora il tris: scambio veloce in area tra Pasotti e Salvaterra, ma l’assist di quest’ultimo non trova nessuno a centro area pronto ad approfittarne.

RISULTATI 4a GIORNATA

Carpenedolo-Castellana 0-1

Castiglione-Falco 2-0

Cazzagobornato-Juvenes Pradal. 2-1

Darfo Boario-Ciliverghe 0-2

Forza e Costanza-Pavonese 3-0

Orceana-Rovato 4-0

Ospitaletto-Vertovese 1-1

Scanzorosciate-Bedizzolese 2-1

Casazza-Atletico Cortefranca 1-1