Calcio Serie C – Dalla panchina al gol: l’altro record del favoloso Mantova

MANTOVA Si fa un gran parlare della “cooperativa del gol” del Mantova: 17 giocatori diversi andati a segno sono, in effetti, un dato clamoroso che sintetizza al meglio la qualità del gioco di mister Possanzini. Ma c’è un altro dato che andrebbe sottolineato, a proposito di gol e capacità del gruppo, nella sua interezza, di “essere sul pezzo” sempre e comunque, in ogni occasione. Riguarda le reti messe a segno dai giocatori partiti dalla panchina: ben 12. Ovvero il 29% dei gol totali (41), percentuale decisamente alta.

Lo spunto viene dagli acuti di Bragantini e Wieser, autori rispettivamente del quarto e quinto gol a Padova dopo essere subentrati in corso d’opera. Ebbene, la serie l’aveva inaugurata Radaelli alla quarta giornata. Tra l’altro il più insospettabile, giacchè proprio in quella partita il buon Nicolò faceva il suo rientro dopo l’infortunio, subentrando al minuto 83. Il tempo di mettere piede in campo e alla prima palla toccata ecco il gol che sblocca il risultato. Stupefacente, nonchè indicativo della sorte amica (da non confondere con mera fortuna!) che da inizio stagione accompagna il Mantova. Ugualmente incredibile la doppietta di Brignani al Martelli con l’Albinoleffe: subentrato a freddo all’infortunato Cavalli, il difensore fa centro al primo pallone toccato (1-0), per poi chiudere i conti nel finale (3-1). I subentrati arrivano addirittura a decidere le partite, vedi i casi di Celesia e Giacomelli che ribaltano il Novara (2-1) dopo essere partiti dalla panchina. E ancora: Suagher che a Verona contro la Virtus segna il 2-0 della tranquillità; Fedel che mette il timbro al successo con la Pergolettese segnando il 4-1; il già citato Giacomelli, decisivo nel 3-2 a Fiorenzuola; Monachello che da subentrato firma il suo unico acuto della stagione, a Caravaggio con l’Atalanta (2-0); Fiori che cala il poker nel 4-1 col Renate; fino alla coppia Bragantini-Wieser a rendere leggendaria l’impresa di Padova.

Totale: 12 gol dalla panchina, segnati da 10 giocatori diversi. Un altro record di una squadra che non smette di stupire.