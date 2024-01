Calcio Serie C – Fabrizio Lori: “Mantova macchina perfetta. E pronta per la B”

MANTOVA Tutti si augurano che il 2024 sia l’anno giusto per rivedere il Mantova in Serie B. Cade a proposito, allora, una chiacchierata con l’ultimo presidente capace nell’impresa: Fabrizio Lori. Era il 2005 quando il suo Mantova, vincendo la finale play off col Pavia, ottenne la promozione tra i cadetti dopo 32 anni di attesa.

Tra l’altro, in questo 2024, si celebra il ventennale del suo arrivo in viale Te. Ma Lori avrebbe mai immaginato di parlare ancora del Mantova, 20 anni dopo?

«Beh ci speravo. La mia intenzione nel 2004 era quella di fare qualcosa di importante per la mia città, dopo tanti anni vissuti all’estero. Certo mai avrei pensato di generare un entusiasmo così».

Col senno di poi, visto l’amaro epilogo, lo rifarebbe?

«Sì. La soddisfazione di aver portato il Mantova fin quasi in A (traguardo che avremmo meritato ma che ci hanno negato) è più grande dell’amarezza che ho patito nel 2010, quando siamo retrocessi solo perchè i giocatori vendevano le partite».

Vent’anni dopo, il Mantova è tornato a far sognare una città…

«Sono contento. Se pensiamo che a maggio si era in D, è davvero un bel risultato».

Derivante da cosa, secondo lei?

«Società, tifosi e squadra. Quando si crea l’alchimia tra queste tre componenti, nessun traguardo è precluso. Parlo per esperienza personale, avendolo sperimentato nei primi tre anni del mio Mantova. Basta che una sola di queste componenti non giri a dovere, e sorgono i problemi».

Anche qui parla per esperienza vissuta?

«Certo. È accaduto nel mio quarto anno di presidenza, quando costruimmo la squadra per andare in Serie A. La Gazzetta dello sport ci aveva messo in pole position. Ma, mentre società e tifosi continuavano ad andare nella stessa direzione, nello spogliatoio si era rotto l’incantesimo. E da lì è iniziata la caduta».

Quali analogie riscontra tra il suo primo Mantova e quello attuale?

«Oltre alla compattezza del gruppo, direi il fatto di aver sparigliato le carte pur non essendo partiti da favoriti. Mi riferisco in particolare al nostro primo anno di B: come il Mantova attuale, anche noi spendemmo meno di altre società eppure siamo finiti davanti a tutte, tanto da chiudere l’andata con 7 punti di vantaggio sulla seconda».

Vantaggio però dilapidato nel ritorno, che vi vide comunque qualificati ai play off. Che consiglio si sente di dare all’attuale Mantova affinchè la storia non si ripeta?

«Nessun consiglio, in viale Te sono tutti competenti. Posso solo dire che allora calammo perchè svanì l’effetto sorpresa e le avversarie, anche le meno blasonate, ci presero le misure. Questo credo valga anche oggi: il girone di ritorno per il Mantova presenterà qualche difficoltà in più».

Col mercato ci si può rinforzare…

«Vero. Ma anche questo fattore presenta le sue incognite. Perchè, quando una macchina funziona a meraviglia, basta un niente per stravolgere gli equilibri. Dunque vanno bene uno o due acquisti, ma è meglio non strafare».

Quanto si gioca il Mantova nel big match dell’8 gennaio col Padova?

«La sosta natalizia è una variabile non da poco, ma questo vale per entrambe. Penso che al Mantova possa andar bene un pareggio».

Ritiene il Padova l’unica avversaria per la B?

«No, ci metto anche la Triestina nonostante gli 8 punti di svantaggio».

Possanzini come Di Carlo?

«Come Di Carlo, è al debutto come primo allenatore e sta facendo benissimo. Però ha alle spalle anni di gavetta con De Zerbi che gli hanno sicuramente insegnato tanto».

In definitiva: questo Mantova può andare in Serie B?

«Sognare è giusto e sacrosanto. E poi i tifosi se lo meriterebbero».

Nel frattempo, come procede l’attività della sua accademia?

«È il nostro sesto anno di vita, abbiamo più di 100 ragazzi iscritti tra Disabili, Giovanissimi, Allievi, Pulcini e Primi Calci. Qualche ragazzo ha attirato l’attenzione di club come Parma e Verona, il Milan Camp della scorsa estate si è rivelato un successo… Siamo molto contenti».

Ma la rivedremo un giorno al Martelli?

«Magari il giorno della promozione. Ovviamente in curva Te!».