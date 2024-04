Calcio Serie C – Il Mantova nella tana del Lumezzane: ansie zero, ma tanta voglia di vincere

Mantova Penultima giornata di regular season e terzo turno di campionato post promozione diretta. Riuscirà il Mantova a ritrovare il successo in campionato che manca addirittura dal 17 marzo (Mantova-Fiorenzuola 2-0)? Stranissimo a dirsi, ma di fatto è così. Il Mantova, a mente sgombrissima, ci proverà oggi in quel di Lumezzane. Contro la formazione bresciana, Burrai e compagni devono cercare di ritrovare la confidenza che hanno dimostrato di avere sul piano del gioco e che ha permesso di dominare il campionato, ormai prossimo a concludersi. Soprattutto in vista della Supercoppa, che è a tutti gli effetti un obbiettivo da perseguire per concludere al meglio la stagione. I virgiliani se la giocheranno con un avversario che non si può certo definire appagato e che è deciso a regalarsi un sogno. I rossoblù hanno a disposizione ancora 6 punti per blindare i play off. Un traguardo insperato, probabilmente, ad inizio stagione, anche se la squadra di Franzini nel corso della stagione è riuscita a dare qualche grattacapo anche alle big. Mantova compreso, nel girone d’andata. A proposito, si gioca sul campo dove il Padova ha definitivamente gettato la spugna, dando il via libera alla lunga festa biancorossa per la promozione diretta in Serie B. Magari il Lume si aspetta un regalino da parte del Mantova, che però ora sembra essere intenzionato a riaccendere la luce e a giocare come sa. Almeno questo è trapelato dalle parole di chi vive quotidianamente gli ambienti di Mantovanello e viale Te. Ma anche il secondo tempo visto contro il Vicenza qualche segnale incoraggiante l’ha dato.

Il Mantova affronterà l’impegno odierno con qualche defezione. Soprattutto sulla corsia di destra, dove mancheranno sia Radaelli che Maggioni. Possibile un’altra chance per Fedel, che non si è mai tirato indietro quando è stato chiamato in causa. Devono ritrovare fiducia e gol anche gli attaccanti. Galuppini ha due sfide ancora per cercare di prendersi la vetta della classifica cannonieri. Chissà che possa servirgli da stimolo per tornare a gonfiare la rete, proprio contro la squadra che lo ha lanciato nel calcio professionistico. Anche oggi il Mantova non sarà solo. Al seguito oltre 500 tifosi pronti a celebrare ancora una volta la grande stagione dei biancorossi.

Tommaso Bellini