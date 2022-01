Calcio Serie C – Il Mantova prova l’affondo per Santini e tiene d’occhio Emmausso

MANTOVA «Il Covid sta rallentando anche il mercato». L’aveva detto il ds del Mantova Alessandro Battisti nell’intervista rilasciata qualche giorno fa alla Voce. Ed è un dato di fatto, come si può evincere dai pochi affari conclusi finora in Serie C. Il club di viale Te non sfugge alla tendenza, anzi ne è forse la testimonianza più lampante. Prima di Natale Battisti parlava di un colpo in canna già per inizio gennaio, poi è successo quel che sappiamo e la casella degli acquisti è rimasta intatta – e non certo per incapacità del ds. Ora però il Mantova prova a rompere gli indugi, per assicurare almeno un rinforzo a Galderisi prima della ripartenza del campionato (il 23 gennaio, forse).

Il mirino è puntato sul reparto avanzato, con due nomi in cima alla lista: Claudio Santini e Michele Emmausso. Il primo, classe 1992, vanta una carriera di tutto rispetto con oltre 250 partite in Serie C e una stagione in B. Da tre anni gioca nel Padova, dove quest’anno fatica a trovare spazio. Da qui il desiderio di cambiare aria: il Mantova è un’opzione gradita, una trattativa è stata avviata e chissà che non possa andare in porto tra qualche giorno. Col beneplacito di Galderisi, che lo ha già allenato alla Lucchese. Ugualmente interessante il profilo di Emmausso, giocatore molto stimato dal ds biancorosso. Esterno offensivo, classe 1997, conta 6 stagioni in C in piazze impegnative come Taranto, Siena, Reggio Calabria e Catania. Milita nel Campobasso, dove nella prima parte di stagione ha totalizzato 14 presenze, 2 gol e 2 assist. Anche in questo caso un contatto tra le parti è già avvenuto.

Un’alternativa ad Emmausso è rappresentata da Francisco Sartore (’95), brasiliano che nel Mantova ha già militato ai tempi di Juric. Nella Turris viene impiegato col contagocce, in biancorosso potrebbe ritrovare continuità. Altri nomi spesi in questi giorni non godono di altrettanta credibilità, per motivi diversi: Alessandro Polidori (’92) è un mancino, mentre il Mantova cerca un destro; su Davis Curiale (’87) non ci sarebbe accordo sulla durata del contratto; Leonardo Candellone (’97) è trattenuto dal Sudtirol, che vorrebbe a sua volta acquistare prima di cedere qualcuno; a Tommaso Biasci (’94) puntano Palermo, Modena, Catanzaro ed altre ancora.

Oltre che l’attacco, il Mantova è intenzionato a rinforzare il centrocampo con l’acquisto di un mediano. Qui si prevedono tempi un po’ più lunghi, ma nelle ultime ore ha preso quota Andrea Risolo (’96), in uscita dal Catanzaro. Il Mantova aveva già sondato il terreno ai tempi di Lauro, poi il cambio di allenatore ha frenato tutto. Ma Risolo si sposerebbe bene anche col 4-2-3-1 di Galderisi, dunque la sua candidatura resta valida. Senza dimenticare Tommaso Gattoni (’93) della Pro Sesto, altro profilo seguito con interesse.