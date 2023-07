Calcio Serie C – Il mercato del Mantova: la firma di Fedel, l’idea Schiavone, il pressing per Galuppini

MANTOVA Nuovo giorno, nuovo annuncio in casa Mantova. Ieri è stata la volta di Giacomo Fedel, di cui avevamo parlato nei giorni scorsi e che già lunedì aveva svolto le visite mediche. Nato il 5 agosto 2002, friulano, Fedel è un centrocampista duttile cresciuto nell’Udinese, ma che si è fatto le ossa in Puglia. Può vantare infatti un centinaio di presenze in Serie D con le maglie di Altamura, Molfetta e Nardò. Si è legato al Mantova per le prossime due stagioni.

Rimaniamo a centrocampo per segnalare l’interesse per Andrea Schiavone, classe 1993, onorevolissima carriera con una quindicina di presenze in A e 230 in B. È in cerca di rilancio dopo un’annata non brillantissima al Sudtirol. Ha effettuato le visite mediche Mattia Muroni (’96) ex Reggiana, che verrà annunciato nei prossimi giorni.

Scendiamo in difesa. Il dt biancorosso Christian Botturi sta definendo i due giovani per le fasce: a sinistra è duello tra Christian Celesia (’02) del Torino e Giuseppe Verducci (’02), anch’egli scuola Toro e poi Juve. Celesia è favorito, ma c’è da battere la concorrenza del Trento. A destra si avvicina Tommaso Maggioni (’01) di proprietà del Modena, lo scorso anno 36 presenze e 2 gol nella Juve Stabia. Non ci sono novità per l’altro difensore centrale d’esperienza nè a centrocampo.

Concludiamo con l’attacco. Botturi è sempre in pressing per Francesco Galuppini (’93), esperto e prolifico bomber del Novara (ma di proprietà Sudtirol), ex Renate. La concorrenza è folta: il solito Trento, Avellino, Triestina e Vicenza tra le altre. Ma il Mantova è lì, con quotazioni in salita. Quasi fatta per Davide Bragantini (’03) del Verona, sulle cui tracce sono anche Renate e Pro Vercelli.