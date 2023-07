Senso unico alternato in via Locatelli a Casalromano fino a domani per lavori Enel

Casalromano Nei giorni scorsi è stata emessa un’ordinanza da parte del Comune di Casalromano per i lavori in corso sul senso unico alternato SP3 in via Locatelli per lavori Enel. I lavori sono di posa di infrastruttura sotterranea della linea elettrica BT interrata 400V, in Casalromano che riguardano appunto via Locatelli ed esattamente dal civico n.3 al civico n.29. L’ordinanza prevede, per la sicurezza degli addetti ai lavori ed utenti della strada di istituire dalle ore 7.30 alle ore 18,00 fino al 14 luglio 2023 i lavori di posa di infrastruttura sotterranea di linea elettrica BT interrata 400V, un senso unico alternato, regolamentato con semaforo per garantire la pubblica sicurezza e incolumità durante l’esecuzione dei lavori ed il relativo regolamento di esecuzione del stabilire divieti per ciascun tratto di strada. (r.l.f.)