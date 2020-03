Scoppia la lite tra i cani: morsicata anche la padrona

SAN GIACOMO DELLE SEGNATE Finisce in ospedale dopo essere stata morsicata da un cane lungo la strada. Non un cane lasciato libero di scorrazzare qui e là, però. Ma, a quanto pare, il cane di un’altra donna che stava accompagnando l’animale a fare una passeggiata.

Il fatto si è verificato ieri verso le 16 in via Roncada.

Stando a quanto è stato possibile ricostruire, la donna stava facendo una passeggiata con il proprio cane. In via Roncada avrebbe incontrato un’altra donna che, pure, stava accompagnando il proprio cane – forse due – a fare una passeggiata. Insomma un modo per passare il tempo e per dare la possibilità ai cani di uscire di casa in questo momento particolarmente delicato.

Sta di fatto che, nel momento in cui le due donne con i rispettivi cani si sono incrociate, i cani avrebbero iniziato a litigare e ad azzuffarsi tra di loro. Tra l’altro si tratterebbe di tre cani: due pitbull con una delle due donna e un alano con l’altra. Proprio quest’ultima sarebbe rimasta ferita nella lite tra i cani. Le proprietarie dei cani infatti avrebbero sì provato a fermare i tre animali, senza tuttavia riuscirci del tutto – questo considerato anche i cani in questione non sarebbero tre cagnolini mansueti, ma due pitbull e un alano, ovvero cani di dimensioni considerevoli che a volte possono diventare complicati da tenere sotto controllo.

Sta di fatto che nella colluttazione una delle due donna – una 49enne – è rimasta ferita ed è stato necessario far arrivare sul posto 118 e carabinieri di San Giacomo. I sanitari hanno dapprima medicato la donna sul posto e poi l’hanno portata all’ospedale di Pieve di Coriano per le cure e gli accertamenti del caso. Per ora i carabinieri, oltre che rilevare quanto accaduto, non hanno proceduto con denunce o altri provvedimenti.

Un episodio simile si è verificato pochi giorni fa anche a Mantova, quando nella lite tra cani sono rimasti feriti anche i padroni di uno degli animali coinvolti, con conseguenti intervento del 118 e denunce.