Motocross – Internazionali d’Italia, giù il cancelletto!

Mantova Domani al “Città di Mantova” il via all’ultima gara degli Internazionali d’Italia, dopo il round di Riola Sardo di domenica scorsa, che si corre con l’emozionante formula “All in 1 day”. Al via i freschissimi iridati della MXGP, Jorge Prado su GasGas e della MX2, il siciliano di KTM Andrea Adamo che ha come obbiettivo, oltre a vincere su una delle piste a lui favorite, riempire il vuoto lasciato da Tony Cairoli nel cuore dei tifosi. Al via anche il pentacampione Tim Gajser e Romain Febvre, vincitore degli Internazionali a Mantova nel 2021, in sella rispettivamente alle nipponiche Honda e Kawasaki. Il Tazio Nuvolari è pronto da ospitare gli oltre 100 piloti iscritti nelle classi, 125, MX2 ed MX1 per celebrare i 40 anni dal primo round degli Internazionali d’Italia disputato nel 1984, anno di fondazione del “Città di Mantova”, che vide la vittoria dell’olandese Mark Velkeneers su Gilera. Un avvio di stagione che si annuncia ad altissimo livello con team e piloti che si presentano tirati a lucido in vista della prima prova del mondiale in Argentina il 10 marzo. Insomma, il tempo dei test invernali è finito, ora si fa sul serio. Candidati alla vittoria, ovviamente, Jorge Prado, il galiziano del team De Carli GasGas al rientro dalla prova di San Diego dell’US Supercross intende prendere le misure del duo Febvre-Kawasaki, vicecampione 2023. Anche Tim Gajser, vuole tornare ad essere “Tim Gajser”: la frattura al femore subita ad Arco di Trento l’anno scorso ha rovinato la sua corsa al sesto titolo ed è determinato a tornare alla vittoria. Il fisico lo sorreggerà? La pista è tosta e le condizioni meteo di domani, purtroppo, non saranno delle migliori e ciò sarà un ostacolo, ma lo attendiamo protagonista insieme al compagno Ruben Fernandez. Outsider? Glenn Coldenhoff su Fantic, in aggiunta a Jago Geerts e Maxime Renaux dello squadrone Yamaha, sono sempre stati i big della sabbia mantovana e non possono essere definiti outsider. Grande attesa per Andrea Adamo che ha riportato in Italia il titolo della MX2 dopo il successo del 2007 di Antonio Cairoli. «Rispetto a un anno fa – ha detto Adamo – mi sento più tranquillo e affronterò la nuova stagione con maggiore serenità. Non ho ancora realizzato completamente di essere io a dover difendere il titolo della MX2, ma sicuramente ne sono molto fiero». Mantova è una pista che conosce bene: «Ho iniziato a girare qui dall’età di 10 anni, dopo essermi trasferito con la mia famiglia a Bologna. Mantova è una gara speciale, la pista è preparata alla perfezione e ci sono sempre tanto pubblico, tanti amici e fan che vengono a trovarmi. Sarebbe bello poter iniziare questo 2024 con una vittoria».

Oggi l’allestimento e la presentazione dei team, domani tutte le gare.

Il programma di domani

Dalle ore 8.30 alle 11.25 le prove per 125, MX2 ed MX1.

Ore 11.30-11.40: corsa 125 Gr. B; 12.00-12.10 1ª corsa 125 Gr. A; 13.40-13.50 1ª corsa MX2; 14.25-14.35 1ª corsa MX1; 15.10-15.20 2ª corsa 125 Gr. A; 15.50-16.00 2ª corsa MX2; 16.35-16.45 2ª corsa MX1.

Biglietti – Vendita dei ticket direttamente al circuito. Intero: 40 euro incluso l’ingresso al Paddock. Biglietto 30 euro: tesserati Fmi, donne e teenager (11-16 anni). Bambini (0-10 anni) ingresso libero.

Lorenzo Montagner