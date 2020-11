MANTOVA La Lega Pro ha comunicato date e orari delle partite rinviate. Come avevamo ipotizzato la scorsa settimana, Mantova-Arezzo si giocherà mercoledì 25 novembre alle 15. Stesso giorno e stessa ora per Gubbio-Triestina, mentre Arezzo-Sambenedettese andrà in scena mercoledì 2 dicembre alle 15. A proposito di Arezzo, ancora troppi positivi in casa amaranto: rinviata a data da destinarsi anche la gara con la Fermana, in programma domenica prossima.