Calcio Serie C: MANTOVA-ARZIGNANO 0-0 (aggiornamenti live)

MANTOVA Buon pomeriggio dallo stadio Martelli. Dopo la brutta sconfitta di Piacenza, il Mantova non può sbagliare contro l’Arzignano. Mandorlini ritrova Pedone e D’Orazio, di rientro dalla squalifica, ma deve fare a meno dell’infortunato De Francesco. Uno squalificato anche nell’Arzignano (il centrocampista Antoniazzi); parte titolare il grande ex Milillo. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale.

MANTOVA-ARZIGNANO 0-0

MANTOVA (4-3-3): Chiorra; Fazzi, Matteucci, Padella, Silvestro; Pedone (19′ Messori), Gerbaudo, Pierobon; Guccione, Bocalon, D’Orazio. A disp.: Malaguti, Chiesa, Ceresoli, Ghilardi, Iotti, Procaccio , Mensah, Conti, Panizzi, Fontana, Darell, Rodriguez, Yeboah. All.: Mandorlini.

ARZIGNANO (4-4-2): Saio; Davi, Milillo, Piana, Lattanzio, Cester; Casini, Barba, Fantacci, Grandolfo, Parigi. A disp.: Morello, Pigozzo, Molnar, Nchama, Bordo, Cariolato, Nannini, Bonetto, Lunghi, Tremolada, Belcastro, Tardivo. All.: Bianchini.

ARBITRO: Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto (assistenti: Spina di Palermo e Merciari di Rimini)

RETI:

NOTE: Ammoniti: Casini. Calci d’angolo: 1-1.

Primo tempo

25′ Primo angolo della partita per il Mantova.

23′ La partita prosegue mentre i sanitari prestano cure allo sfortunato Pedone.

19′ Pedone, colpito duramente alla testa, viene portato fuori dal campo in barella. Al suo posto entra Messori.

17′ Pedone a terra. Richiesto intervento della barella. Momenti concitati e di grande preoccupazione per il giocatore biancorosso.

15′ Ci prova Parigi dalla lunga distanza, ma non inquadra lo specchio della porta.

13′ Tiro di Guccione da limite area, respinta di Saio. Padella si avventa sulla sfera, ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco.

12′ Prima ammonizione della partita per l’Arzignano. Casini atterra Pierobon.

8′ Mantova ancora in avanti ma troppo rinunciatario nel tentare la conclusione.

3′ L’Arzignano risponde con un tiro di Barba che Matteucci respinge.

2′ Lancio di Fazzi per Guccione che lavora bene il pallone sulla destra, ma sbaglia la conclusione.

1′ Calcio d’inizio battuto dall’Arzignano.

Le squadre fanno il loro ingresso in campo. Mantova in divisa biancorossa. Arzignano in maglia gialloazzurra e pantaloncini gialli.

Dopo la parentesi negativa di Piacenza, Mandorlini torna alla difesa a 4.