Calcio Serie C – Mantova, Bombagi al lavoro a Veronello. Stagione finita per Suagher

MANTOVA Vacanze finite per il Mantova. Giocatori e staff tecnico si sono ritrovati ieri a Veronello per il primo allenamento del 2024, in vista del big match di lunedì prossimo (ore 20.30) a Padova. Per tutta settimana i ragazzi di Davide Possanzini saranno in ritiro al centro sportivo di Calmasino, che già li aveva ospitati in estate.

Tra i primi a presentarsi, il nuovo acquisto Francesco Bombagi, attaccante classe 1989 proveniente dal Catanzaro. Verrà annunciato oggi, all’apertura della sessione invernale di mercato. Nel frattempo, dopo l’assaggio pre-natalizio, Bombagi ha effettuato il suo primo vero allenamento con i nuovi compagni, preceduto da un briefing tecnico. Tutti a disposizione di Possanzini, fatta eccezione per Emanuele Suagher. Il difensore, infortunato al ginocchio, si sottoporrà a una risonanza magnetica la prossima settimana, ma le sensazioni non sono positive. Si teme l’interessamento del crociato. Se così fosse, la sua stagione potrebbe considerarsi conclusa, anche in considerazione di altre rotture simili patite dal giocatore in carriera.

L’infortunio di Suagher non è detto apra nuovi scenari sul fronte mercato. A tal proposito, il dt Christian Botturi dichiara: «Fino a metà gennaio tutti i nomi che escono accostati al Mantova sono inventati. Non è detto nemmeno che arriverà un difensore al posto di Suagher. Credo che il recupero dei lungodegenti Giacomelli, Bragantini e Maggioni siano gli acquisti della sessione invernale, insieme ovviamente a Bombagi». Spenta sul nascere, quindi, la voce che vuole il Mantova interessato al terzino sinistro della Turris Sergio Contessa (’90). Se ne riparlerà, eventualmente, tra un paio di settimane.

L’attualità impone di preparare al meglio il match di Padova, che agli occhi del Mantova si presenta come una ghiotta opportunità per allungare in classifica. Oggi a Veronello allenamento doppio, poi tutte le mattine fino a sabato con sedute video al pomeriggio.