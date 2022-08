Calcio Serie C – Mantova, cercasi attaccante esterno: Neglia in cima alla lista

MANTOVA Non si registrano novità sul fronte mercato. Com’è noto, in viale Te sono alla ricerca di un attaccante esterno: da giorni il mirino è puntato su Samuele Neglia (’91) della Reggiana, sul quale però si sono fiondati anche Cerignola, Fermana e Pro Vercelli. Non è escluso un altro innesto nel reparto avanzato: se ne riparlerà eventualmente più avanti. Anche a centrocampo, complice l’infortunio di Conti (rientro previsto fra 2-3 mesi), il Mantova potrebbe decidere di cautelarsi, ma il ds Alessandro Battisti fa sapere che al momento la priorità è l’attaccante esterno. Al capitolo cessioni è ufficiale il trasferimento a titolo definitivo all’Avellino di Gianmaria Zanandrea.