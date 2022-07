Calcio Serie C – Mantova, domenica 17 a Storo il primo allenamento

MANTOVA Domani (lunedì 11 luglio), con le prime visite mediche, comincia ufficialmente la stagione 2022-23 del Mantova. Visite e test fisici si prolungheranno fino a venerdì, mentre mister Corrent ha deciso di non svolgere alcun allenamento in città. La prima seduta, quindi, sarà nel ritiro di Storo con un piccolo cambio di programma: non nella mattinata di lunedì 18, come si era pensato in origine, bensì nel pomeriggio di domenica 17. La prima amichevole si disputerà domenica 24 contro il Pieve di Bono, mentre giovedì 28 l’avversario sarà la Settaurense. Sabato 30 (ore 18) a Torbole test di lusso col Brescia. Ricordiamo che il Mantova al momento ha sotto contratto 14 giocatori: il portiere Tosi; i difensori Ceresoli, Pinton, Panizzi, Zanandrea e Darrel; i centrocampisti Silvestro, Gerbaudo, Riahi e Messori; gli attaccanti Guccione, Paudice, Galligani e Fontana.