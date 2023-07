Calcio Serie C – Mantova, già staccati 274 abbonamenti. Tifosi in coda dalle 7 di mattina

MANTOVA La campagna abbonamenti del Mantova è iniziata col botto. Nel primo giorno di vendita sono state staccate 274 tessere. Praticamente un terzo degli abbonamenti fatti lo scorso anno (650). Se questo è l’inizio già in settimana si potrebbe superare la cifra raggiunta lo scorso anno. Le previsioni previsioni di viale Te parlano di 1300 abbonamenti e, considerato l’entusiasmo avvertito in questi giorni, si potrebbe andare anche oltre. Il primo a sottoscrivere l’abbonamento è stato Aldo Storti di Porto Mantovano: «Sono arrivato alle 6.50. Volevo essere il primo a tutti i costi. E’ 30 anni che faccio l’abbonamento. Anche quest’anno in Curva Te. Volevo essere il primo perchè credo molto in questo progetto. Complimenti alla società per il mercato e al presidente Piccoli. E’ lui il nostro futuro». Ecco prezzi e dove sottoscrivere gli abbonamenti: Curva Te (59 euro, ridotto 39), Tribuna Laterale (219 euro, ridotto 139 euro), Tribuna Centrale (299 euro, ridotto 199 euro), Poltronissima (889 euro, ridotto 549 euro). i vecchi abbonati potranno usufruire del voucher (distribuito nello scorso campionato in occasione delle partite a ingresso gratuito). Le tessere potranno essere sottoscritte al Mantova Point dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19. Oppure al Gimme Five di Piazza Virgiliana dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.