Calcio Serie C – Mantova, i playoff non sono un miraggio: la rincorsa partirà dal match di Novara

Mantova L’appuntamento è stato fissato per domani mattina a Mantovanello. Mister Nicola Corrent e il suo staff raduneranno la squadra biancorossa per la ripresa dei lavori in vista della gara dell’8 gennaio in casa del Novara. Sarà questa l’occasione in cui la squadra dovrà prendere consapevolezza di quello che si può fare ancora per raggiungere i playoff. L’obiettivo che la società si era prefissato di raggiungere e che grazie alla vittoria di venerdì scorso contro il Sangiuliano non è più da considerarsi come un miraggio. Sicuramente lo era qualche mese fa, dopo alcune sconfitte inaspettate che ancora oggi i tifosi faticano a digerire. Su tutte, quelle contro Triestina e Piacenza, che arrancano nei fondi della classifica. Due scontri diretti. Solo con questi 6 punti in più il Mantova si troverebbe a quota 30, due lunghezze sopra al Novara e praticamente a ridosso delle squadre di vertice. Ora, invece, deve ancora guardarsi alle spalle perchè i playout rappresentano una minaccia di cui è bene fare molta attenzione.

Il rammarico del Mantova è proprio questo: l’aver buttato via delle occasioni importanti. Non solo con Triestina e Piacenza, ma anche in altre gare contro alcune big come Padova, FeralpiSalò, Juve Next Gen. Solo per citarne alcune. Sono decisamente troppe. I motivi che hanno portato i biancorossi a ingoiare dei bocconi amari sono ormai noti a tutti: in primis la mancanza di un punto di riferimento nel reparto avanzato, le assenze, qualche errore di gioventù, oltre agli errori commessi dal mister nel corso di alcune gare.

Se il Mantova vuole davvero ambire ai playoff, lo deve dimostrare fin da subito, ovvero a partire dalla gara dell’8 gennaio con il Novara. I biancorossi andranno ad affrontare una delle squadre più attrezzate del girone, che all’andata aveva stupito tutti ma che nell’ultimo periodo ha raccolto pochissimi punti. Guccione e compagni dovranno quindi sfruttare la pausa per ricaricare le pile in vista di questa sfida che può portare ad una vera e propria svolta. Sia per i virgiliani che per i piemontesi. A differenza del Noavara, il Mantova in questo girone di ritorno è ripartito con il piede giusto. Gli scontri diretti vanno vinti e ora serve una marcia in più per mettere pressione alle concorrenti. E chissà che il mercato, già nei primi giorni del nuovo anno, possa portare subito delle novità. E’ quello che si augura mister Corrent. Sarà così? Ancora presto per dirlo. La sensazione è che per arrivare al colpo in attacco, obiettivo principale del mercato del Mantova, ci debba essere un effetto domino, che difficilmente partirà a breve. Magari una vittoria a Novara potrebbe smuovere le acque.