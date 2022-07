Calcio Serie C – Mantova, i tifosi si mobilitano. Abbonamenti al via, la Curva Te domenica a Storo per la prima amichevole

Mantova E’ partita ieri la campagna abbonamenti del Mantova in vista del prossimo campionato di Serie C. Come spiegato nei giorni scorsi, fino al 31 luglio precedenza ai vecchi abbonati. Dal 1° agosto vendita libera. Il primo a sottoscrivere la tessera stagionale, ieri mattina, è stato Alberto Veghini, che seguirà i biancorossi dalla Curva Te. Abbonato ininterrottamente dalla stagione 2005/2006, il signor Veghini è un appassionato di lunga data: frequenta gli spalti del Martelli dal 1973. Gli abbonamenti possono essere sottoscritti al Mantova Point di viale Te, allo store di piazza Erbe, nei punti vendita vivaticket e sul sito www.vivaticket.com.

I prezzi: Curva Te (95 euro), Tribuna Laterale (250 euro), Tribuna Centrale 350 euro), Poltronissima (1000 euro). E intanto la Curva Te tramite i social ha lanciato un appello rivolto a tutti i tifosi: «La Curva Te chiama a raccolta il popolo biancorosso per la prima amichevole stagionale a Storo per caricare i ragazzi in vista della prossima stagione. Ritrovo ore 9 nella sede di Viale Campania a Lunetta. Raggiungeremo la località trentina in autocolonna».