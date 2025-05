Basket Div. Reg. 2 – Ecco i verdetti: Soave e Quistello ai play off, Sustinente ai play out

Mantova Si è chiusa la stagione regolare nel girone Est-F della Divisione Regionale 2 con tre squadre mantovane protagoniste. Soave e Negrini Quistello si qualificano ai play off, mentre il Sustinente dovrà affrontare i play out per difendere la categoria.

Nel derby andato in scena venerdì, Soave ha travolto Sustinente 95-58, chiudendo con slancio il campionato e preparando al meglio la sfida nei quarti contro la capolista Coccaglio. «Risultato mai in discussione – ha commentato coach Fabio Padovani -. Ora affrontiamo i play off con fiducia e mente libera». Deluso ma realista il presidente Paolo Zecchini per Sustinente: «Sconfitta netta, abbiamo subito la loro maggiore freschezza. Servirà resettare tutto per presentarci pronti alla serie play out contro Roncadelle». Soddisfazione anche in casa Negrini Quistello, che ha espugnato Trenzano 70-59: ora nei quarti affronterà la Padernese, seconda forza del girone. «Buona prova e posizione consolidata – ha sottolineato il diesse Calciolari -. Ci faremo trovare pronti per i play off».